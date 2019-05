Dlaždice se jmény hvězd filmů pro děti a mládež ocenění Nadačního fondu Kapka naděje se ve Zlíně odhalovaly již po čtrnácté a staly se již tradiční součástí festivalového programu.

JE MI CTÍ, ŽE PO MNĚ BUDOU VE ZLÍNĚ ŠLAPAT

„Pršelo, když jsem do Zlína jel, a prší pořád. Říká se ale, že prší štěstí. Snad to bude šťastná hvězda,“ komentoval svou hvězdu na chodníku slávy Jan Hrušínský.

Když mu volali, že bude odhalovat dlaždici se svým jménem, měl prý velikou radost.

„Nikdy by mne ale nenapadlo, že mi bude ctí, že po mně budou lidé ve Zlíně šlapat,“ smál se.

Letošní ročník je poctou cestovateli Miroslavu Zikmundovi k jeho stým narozeninám, a tak herec připustil, že se také trochu jako cestovatel cítí: „Vždyť jsem jel po D1 tři sta kilometrů sem a zítra tou stejnou cestou pojedu zpět,“ komentoval vtipně stav české dálnice.

„Zlín mám velice ráda, není to moje první návštěva,“ uvedla zpěvačka Helena Vondráčková.

Sdělila, že před kamerou stála poprvé v sedmnácti letech. Ztvárnila šíleně smutnou princeznu.

Proměnu z veselé tváře na převelice smutnou neváhala předvést ani včera návštěvníkům zlínského filmového festivalu.

Jan Hrušínský připustil, že to bylo o pár let dříve ve filmu Pohádka o staré tramvaji, kde jako malý chlapec vysokým tónem hlásil, že on je Jan Hrušínský z Nuslí.

Dlaždici s hvězdou získali v minulých letech například herci Ivana Andrlová a Maroš Kramár, před nimi Pavlína Mourková, Jiří Strach, režisér Karel Smyczek a další.