V místě, kde žije více než 1300 obyvatel se tak ročně pořádá nespočet kulturních, společenských a sportovních akcí, které tyto spolky a sdružení organizují.

V součas­né době má obec Hvozdná například deset bytů s pečova­telskou službou. Ve Hvozdné je základní a mateřská škola, do které chodí hvozdenské děti. Po 27 letech vede školu prvním rokem nový pan ředitel. Do zdravotní ordinace přijíždí jednou za týden dětský lékař. V téže budově je provozo­váno tělovýchov­né zařízení.

Místní jsou také náležitě pyšní na své fotbalové hřiště a hřiště pro děti, které je ozdobou obce. Nechybí zde ani nový sportovní areál, a to hala pro tenis a squash, tenisové kurty či koupališ­tě. Nově je zde vybudován pumtrack s asfaltovým povrchem, který s oblibou využívají malé děti i adolescenti.

Obec Hvozdná žije hlavně ochotnic­kým divadlem, jehož počet přesahuje 126 členů a 40 dětí v „herecké příprav­ce“. Soubor se pra­videlně účastní soutěží a přehlídek ve Vysokém nad Jizerou, Jiráskově Hronově, Zlíně, Napajedlech a v dalších místech.

V současnosti ve Hvozdné „finišují“ s dobudováním kanalizačního přivaděče do Zlína.

„Máme kanalizaci, ale ta není napojena na centrální čistírnu. Proto jsme se po nějakých úvahách, zda vybudovat vlastní čistírnu nebo se napojit na čističku v Malenovicích, rozhodli z důvodů jak provozních, tak z hlediska nákladů, dobudovat kanalizaci do Lůžkovic a tam se napojit na zlínskou kanalizaci,“ přiblížil starosta Hvozdné Josef Říha.

Podle něj má být provedena kolaudace v září letošního roku, v říjnu by pak měli spouštět kanalizaci na „ostro“. Realizace odkanalizování obce Hvozdná trvala podle Josefa Říhy zhruba rok.

„Celou akci vnímám jako potřebnou vzhledem k životnímu prostředí,“ komentoval při průběhu výstavby starosta“.

Realizace díla vyšla podle Josefa Říhy na zhruba 18,3 milionů korun bez DPH, obec Hvozdná pro daný projekt získala dotaci necelých 10 milionů korun a zbytek doplatí z vlastní pokladny.

Tím ale cesta za uskutečněním dalších investičních záměrů pro Hvozdeňany nekončí. Zvlášť pro řemeslníky a živnostníky. Ve Hvozdné má totiž vyrůst mini průmyslová zóna. Vedení obce má již pro tento záměr vykoupeny pozemky od jejich vlastníků.

„Jde o zónu pro podnikatele v obci, kteří pracují například v garáži, na dvoře, v domě, zkrátka pro svůj obor potřebují větší prostor, a mají zájem se rozšiřovat, tak tato zóna by měla být směřovaná hlavně pro ně. Osobně však budu bránit tomu, aby se zde místo toho stálo nějaké logistické centrum. Nechceme totiž, aby nám tato mini průmyslová zóna zvýšila dopravu v obci,“ vysvětlil Josef Říha záměr.

Podle něj výhoda místa bude především v tom, že lidé, pro které se zde najde práce, nebudou muset za ní dojíždět třeba do Zlína.

„Na druhou stranu, kdybychom tam měli postavit například třídírnu odpadů, či zeminy a denně by pak přes obec jezdilo třicet nákladních vozidel, tak to nechceme. Proto by tato zóna měla být mini průmyslová, protože by tam měl být mini průmysl,“ doplnil starosta. Podle vedení obce má však být základním prvkem tohoto místa hlavně zázemí obce.

„To znamená, že obec potřebuje svoji halu především na uložení a garážování komunální techniky. Také máme v obci malý sběrný dvůr, a proto se tam chystáme otevřít větší sběrný dvůr. Uděláme si tam pro obec deponii na stavební materiál, zeminu. Prostě to, co obec potřebuje, technické zázemí,“ předestřel hvozdenský starosta. Také by zde měla vyrůst nová hasičárna, protože ta stávající je nedostačující.

I když se lidem ve Hvozdné daří a obec jen vzkvétá, přesto se starosti nevyhýbají ani tomuto místu.

„Chybí nám alternativní propojení se Zlínem, než je jen po komunikacích. Právě proto, že krajské město je tak blízko. A z tohoto důvodu přes Hvozdnou jezdí lidé i z jiných vesnic. Denně tak tudy projede až 4 tisíce aut, což je enormní číslo.

Takže druhé velké téma, které v současnosti řešíme, jsou cyklostezky. Vybudovat je není problém, ale problém je, že je musím dostat do územního plánu města Zlína. K tomuto jsme již podnikli nějaké kroky a zatím se vše ubírá správným směrem,“ naznačil starosta obce Hvozdná.