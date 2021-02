Krajská hygienická stanice Zlínského kraje rozhodla u uzavření Mateřské školy Otrokovice, pracoviště Zahradní 1202. Důvodem je zhoršená epidemická situace v tomto zařízení. Rozhodnutí je platné až do odvolání.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

„V mateřské škole Zahradní 1202 se vyskytla nákaza onemocnění covid-19 jak u dětí, tak u personálu. O uzavření školky jsme co nejdříve informovali rodiče a o jejím znovuotevření dostanou rovněž zprávu, jakmile to bude aktuální. Ráda bych požádala rodiče, aby omezili kontakty svých dětí navštěvující jiné MŠ, aby nedocházelo k šíření nákazy do ostatních školek, a tím k dalšímu omezení provozu ostatních zařízení,“ uvedla ředitelka MŠ Otrokovice Magda Zycháčková.