Opravy silnic, chodníků a další zvelebování obecního majetku. To nejčastěji dominuje v plánech obcí na letošní rok. Menší obce na Zlínsku ve svých rozpočtech nedisponují horentními částkami jako města. Leccos si dovolit nemohou, ale i přesto se jim prý žije dobře.

Oprava silnice. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Dalibor Krutiš

„Za třináct let, co jsem na obci, jsme se zatím nikdy naštěstí nedostali do červených čísel. Někdy je to kumšt vyjít, ale snažíme se. Některé investice řešíme úvěry, nebojíme se do toho jít. Za naše peníze, které máme v rozpočtu, bychom leccos neudělali. Proto také využíváme i dotací. Nemůžeme si vyskakovat, ale dá se to. Některé obce jsou na tom hůře,“ říká například starostka Sazovic Edita Hrbáčková.