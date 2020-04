Velká část zaměstnanců i drobných podnikatelů vyměnila své běžné pracoviště za kuchyňský stůl, péči o děti, šití roušek, karanténu či kombinaci více variant. Úplně všem z nich chce ale spolek AutoMat přinést rozptýlení a v době rušení všech kulturních, společenských i sportovních akcí nabídnout výzvu, která spojuje a přispívá k lepší kondici i dobré náladě.

„Základní prevencí fyzických i psychických onemocnění je pohyb. To bychom rádi připomínali nejen všem, kteří se pravidelně dopravují do práce, ale také lidem, kteří kancelář nebo dílnu nedobrovolně vyměnili za home office či karanténu,” říká vedoucí kampaně Do práce na kole Jan Haruda.

AutoMat vyšel ze své pravidelné květnové výzvy Do práce na kole, při které motivoval zaměstnance nahrazovat cestu autem bezmotorovou dopravou. Své cesty si pak účastníci zapisovali či nahrávali do systému.

„Letos jsme významným způsobem upravili pravidla tak, aby se v květnu mohl zapojit opravdu každý. Pro ty, kdo nadále cestují na svá pracoviště, je určitě nejzdravější a nejbezpečnější variantou dopravovat se pěšky či na kole. Ostatní si mohou zapisovat třeba zdravotní vycházky, cesty pěšky či na kole na nákup. Ti, kteří nevyrážejí z domu vůbec, mohou evidovat své domácí sportovní aktivity jako je jóga, posilování či rotoped,” vysvětluje Jan Haruda.

Do práce na kole je týmová výzva, díky které lze zůstat alespoň virtuálně v kontaktu se svými kolegy, vzájemně se motivovat a hecovat. Současně ale nevyžaduje společné setkávání, takže se lze účastnit i za aktuálně ztížených podmínek.

Registrační poplatek snížil AutoMat do 15. dubna na 290 korun. Každý účastník dostane tričko či nákrčník s motivem od Jaromíra Švejdíka alias Jaromíra 99 a může vyhrát některou z cen.

Například každý člen z vítězného týmu získá koloběžku Kostka. Jsou naplánovány i různé květnové akce na triko, nebo nákrčník jako například kontrolní servis kola, snídaně, káva, koláče, ovoce, zmrzlina atd. Ovšem jejich realizace záleží na aktuální situaci a vyhlášených omezeních. Vše sledujte na www.dopracenakole.cz pod městem Zlín, nebo Otrokovice.

„Ne všichni za Zlín, Otrokovice a okolí mají dokončené přihlašování, a proto připomínáme, že registrace je spuštěná do 30. dubna, ale nejvýhodnější je do 15. dubna! Trička, nákrčníky i výhry jsou připravené. Těšíme se na vás ve zdraví a dobré náladě,“ řekla koordinátorka Do práce na kole za Zlín, Otrokovice a okolí Jana Vybíralová.