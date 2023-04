V pátek a sobotu se slavičínská sokolovna proměnila v hernu plnou zvětšenin deskových her a optických klamů. A bavila nejen děti, ale i dospělé. V poslední pracovní den se zde vystřídaly základní a mateřské školy a páteční odpoledne a celé sobota patřily veřejnosti.

Festival IQ Play ve Slavičíně | Video: Iva Nedavašková

„Od rána je tady plno, dokonce někteří čekali už před otvírací dobou,“ řekla za organizátory Pavla Matuchová.

U stolů s jednotlivými hrami se prostřídali během dne desítky malých a velkých.

„Některé děti, co tady byli v pátek se školou, přišli dnes znovu s rodiči. Je fajn vidět , že deskové hry stále baví,“ doplnila její kolegyně Šárka Gazdová.

Rodiče často zapomněli na své mobily a zabrali se do her stejně jako jejich děti.

„Jsme tady už dvě hodiny a stále máme co hrát a objevovat. Je to návrat do dětský let,“ smál se Adam Chmela, který tu byl se syny Adamem a Adrianem. Kromě nejrůznějších podob člověče nezlob se nebo piškvorek a šachů, byly na kobercích zdravotní chodníčky nebo dřevěné puzzle a skládačky pro ty nejmenší.

„Strávili jsme v sokolovně celé dopoledne. Moc se mi líbilo, že děti mohly vyzkoušet hry, které běžně nehrají a rozvíjet svou představivost. Doufám, že se tady podobná výstava brzy vrátí,“ byla spokojená Jana Kopečná s dětmi Petrem a Anetou.

A podle informací pořadatelů se festival IQ Play do Slavičína nejspíše za rok opět vrátí.