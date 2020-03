Stan pro třídění přicházejících pacientů do areálu nemocnice, postavili krajští hasiči 18. března u 21. budovy v areálu KNTB. Provádí se zde takzvaná triáž, neboli třídění přicházejících pacientů do areálu KNTB. Toto opaření si vyžádala pandemie koronaviru, která doslova zaplavila svět.

Kromě předního a zadního stanu, je zde také k tomu určená odběrová sanitka.

Co to je, triáž?

Třídění lidí, pacientů. Když přijde jakýkoliv člověk a chce do nemocnice, já ho zastavím a zeptám se ho, kam jde. On mi řekne, že jde například na vyšetření. Já řeknu: „dobře, ví o vás? Jste telefonicky domluvený?“ Protože každý pacient by nyní měl být předem telefonicky dohodnutý, ale někteří to zkrátka neví. Další otázka pro všechny tyto lidi je, jestli měli v poslední době teplotu, kašel, nebo jestli byli dušní. Většinou řeknou, že ne a dostanou zelený pásek na ruku a pošlu je na vyšetření, kde jsou domluvení. Zelený pásek pak pro dotyčné zdravotníky znamená, že pacient neudává žádné symptomy provázející Covid-19.

A co když pacient přizná, že má nějaké obtíže?

Pokud řekne, že má například problémy s uchem, má teplotu, je dušný, řekne, že kašle tři týdny, dostane červený pásek a ten znamená pro toho zdravotníka ke kterému jde, pozor! Tady může něco být! Proto si zdravotník k tomuto pacientovi vezme lepší ochranné pomůcky. Pokud člověk přijde, že jde ho poslala hygiena na výtěr, tak já už ho posílám rovnou k odběrové sanitce.

Musíte například řešit i situace, kdy pacient neví, co mu je? Že si třeba myslí, že určitě má nákazu?

Máme tady lidi, kteří chodí i na radu. Ptají se, že například dlouho kašlou, že jim není dobře a co mají dělat. Já je pak odesílám buď k obvodnímu lékaři nebo na pohotovost, dávám jim číslo na hygienu, ať si tam zavolají, domluví se, aby jim byl proveden výtěr. Vysvětluji jim, že takto to nejde a co mají dělat a jak. Tak se pacienti u nás ve stanech třídí. Je to takový první záchyt, první třídění. Denně tudy projdou stovky lidí, ještě jsme se ve stanech nezastavili.

Vím, že nemocnice omezují kvůli nákaze provoz, jak to tedy je, když jsou pacienti v KNTB objednaní na lékařské vyšetření a jiné úkony?

Některé oddělení KNTB musí být v provozu. Například oční oddělení je otevřeno, protože se zde se aplikují injekce do oka, které se musí dávat. Kožní oddělení má otevřeno, protože se zde provádí i biologická léčba, kterou nelze přerušit. Otevřeno má i onkologie, kam chodí pacienti na chemoterapie a ozařování a kam prostě musí chodit. Některé ambulance, které mají o víkendu zavřeno, mají nově nazvané lidi proto, aby jich pohromadě nebylo tolik v pracovní dny. I když onkologičtí pacienti nyní o víkendech nechodí.

Jste v první linii, máte strach z nákazy?

Musím říct, že se nás snaží zabezpečit osobními ochrannými pomůckami a my je máme. Buď dvojky nebo trojky respirátory. Sehnali jsem si štíty a máme i rukavice, pláště. Navíc, nejsme zde s pacienty čtvrt hodiny, dvacet minut. Ty odolnější prostředky budou potřebovat zejména zdravotníci na oddělení, kde tito pacienti leží. Tam by měli mít ty trojky, ale my, kdy pacienty „odchytáváme“ a nebereme jim vzorky, jsme zabezpečeni dobře. Na odděleních jsou však osobní ochranné pomůcky stále nedostatkovým zbožím.

Byly provedeny zaměstnancům „baťovky“ odběry na Covid-19?

Ne, to nemá význam. Jsme zatím bráni v režimu běžných lidí. Pokud bychom byli ve styku s někým nakaženým a měli jsme příznaky, tak by nám je udělali. Sestry v odběrové sanitce jsou ochráněny dobře a pokud by měly potíže, udělali by jim odběry. Kdybychom začali kašlat, mít teploty a byli jsme dušní i my ostatní, tak si myslím, že by čekaly odběry i nás i kdybych měla třeba jen virózu, tak pro jistotu určitě ano, ale preventivně ne, to nemá význam.

Chybí nám informace

Je tedy něco, co vám chybí?

Co nám v této chvíli chybí, jsou informace. Ty se totiž každou chvíli mění. Vydávají se různé rozhodnutí, druhý den se vydají zase jiné. Pořád to není jasně dané, co jak bude. Takže například jsem si dnes po práci zajela k odběrové sanitce, zeptala jsem se kolegyň jak to tam mají. Od kdy, do kdy tam vůbec jsou, jak to tam mají zabezpečené atd. Prostě jsem se chtěla zeptat. Ony zase nevěděly, co děláme my, ve stanech. Pro všechny je tato situace nová, pandemii jsme dosud nezažili a tak provoz ukazuje, kde jsou slabá místa.

Jste připraveni na to, co se v souvislosti s koronavirem očekává?

Označila bych to jako klid před bouří. Propustili se všichni pacienti, kteří tam nemusí být. Dokonce i na urgent přichází méně lidí, než běžně. Protože teď tam přijdou jen pacienti, kterým skutečně něco je. Dříve mezi nimi byli i ti pacienti, kteří své obtíže mohli klidně například i se svým obvodním lékařem. V podstatě máme komplexně práce méně. Zavřely se některé oddělení a ambulance a čeká se, co bude. A právě uherskohradišťská nemocnice uzavírá některá oddělení. Ti lidé, kteří nemohou být propuštěni, půjdou do KNTB a UHN se chystá na pacienty s Covid-19. Tak se vyhradí jedna budova, kde budou pacienti s touto nákazou soustředěni.

Myslíte, že to je rozumné řešení?

Z epidemiologického hlediska je to podle mne jedině dobře. Že se soustředí na jedno místo, kde bude i dostatek personálu, který bude mít k dispozici nejvíc ochranných prostředků. Z těch by se udělaly týmy a pacienti by byli ošetřováni v přísném režimu - nakažliví pacienti. Takže to je z epidemiologického hlediska proto dobře. Všichni se snažíme i nyní situaci zvládnout, jak nejlépe umíme.

Sledujete vývoj kolem nákazy koronavirem v Itálii? Jak to vnímáte?

Opravdu to my zdravotníci sledujeme hodně. Četla jsem článek, který psal doktor z Bergama. Uvedl, že ze začátku věděli, že to přijde, vyklidili oddělení, starali se o pár pacientů. Ale bylo cítit napětí a pak to přišlo - hrůza. My jsme teď také ve fázi, že jsme vyklidili oddělení a čekáme, co přijde.

Co nás nejvíc děsí?

Na co tedy myslíte, když vidíte zprávy z Itálie?

Když vidíte, jak v nemocnicích v Itálii leží všude pacienti, po chodbách, prostě všude, tak se v duchu jako zdravotník ptáte, kdo je krmí, přebaluje, polohuje? Kdo jim měří diurézu? Kdo jim chystá kapačky? Jak to mají zorganizované? Takhle to prostě nejde. Nemůžete si zapamatovat ty lidi jménem a jak tedy víte, že máte zrovna tomuto pacientovi podávat tento lék? Prostě vidíte tu hrůzu a víte, že ta ošetřovatelskou péče absolutně nemůžete zajistit jak máte. Pokud by toto přišlo, tak vidíte ty trpící lidi a my zdravotníci vidíme, že za takových okolností prostě nemáme šanci se o ty lidi postarat. A to je to, co nás nejvíc děsí.

Co by tedy v takové situaci bylo pro vás zdravotníky nejlepší, pokud se to tak dá říct?

Kdyby lidé onemocněli postupně. Aby jsme se my mohli o ně postarat. Protože když jste zdravotníci, tak víte, že to jde, aby když bude méně pacientů na více personálu, jejich šance na přežití bude mnohem vyšší. A tohle musí být pro ty italské lékaře a sestry hrozné. Ví, že lidé mohli přežít, ale nemohli se o to postarat.

Jak jste na takovou případnou situaci osobně připraveni. Myslím i psychicky?

Na to se připravit podle nedá. Prostě až to přijde, tak to nějak přežijete. Musí se to nějak zvládnout, udělat, aby k tomu, k čemu došlo třeba v Itálii, nedošlo.

V čem má ČR proti zmiňované Itálii podle vás výhodu?

My máme Itálii. Oni tohle neměli. Protože oni, když se virus vyskytl v Číně, tak data z Číny, která mohou i nemusí být validní, nebrali. Itálie tak na to nebyla připravena, nečekali, že to, co se dělo v Číně, mohlo být i u nich. Ale my už to víme, že tohle může přijít k nám. Vzkazy, které k nám italští lékaři a sestry i obyčejní lidé, posílají, jejich svědectví, vypovídají o tom, že oni věděli, že může něco přijít, ale netušili, že to bude peklo. To, že tam umírají lidé, o kterých ví, že by za běžného provozu šli zachránit. Protože za normálního režimu si při péči o pacienty stanovíte priority, ale v situaci, kdy toho máte moc a všechno je priorita, tak víte tu nemůžete stihnout.

Co vzkazujete jim vy? A co ještě oni vám?

Držte se, co jiného jim chcete poslat za vzkaz? Ať se drží, přežijí, a že na ně myslíte. A co vzkazují oni? Karanténa, karanténa, karanténa. Nic jiného.

Prevence, jaká je podle vás nejlepší?

Hodně spát, správná životospráva, hodně vitamínů, nestresovat se a hlavě: zbytečně nevycházet z domu. Karanténa, karanténa, karanténa! S každým ať se lidi domluví telefonicky, vše nyní jde takto zařídit, lékaře i novou občanku. Zůstávejte doma.

Chtěli bychom také poděkovat lidem za to, že nám šijí roušky a vozí nám je. Že nám někteří podnikatelé vozí i obědy zdarma, dostáváme koláče i čaj. Vnímáme solidaritu všech lidí a moc si toho vážíme.