Muži do 69 let: 1. Josef Slezák.

Muži do 59 let: 1. Tomáš Galuška, 2. Ivo Odvárka, 6. Milan Sedlář.

Muži do 49 let: 10. Kamil Hastík.

Muži do 39 let: 5. Michal Hradil.

Muži do 29 let: 4. David Chovanec.

VÝSLEDKY ZÁVODU DO VRCHU PUSTEVEN 2021:

,,V takové konkurenci jsem očekával kvalitní závod, který se rozhodl v průběhu druhého okruhu. V něm se pokusili odjet rivalové z kategorie čtyřicátníků Jaroslav Kocurek a Petr Zatloukal a ti skupinu roztrhali. Já jsem díky pomoci Ivo Odvárky dojel do přední dvanáctičlenné skupiny, kde jsme s Odvárkou zůstali jediní z kategorie padesátníků. Tato skupina si před zbytkem pelotonu vypracovala slušný náskok, který vydržel až do cílového spurtu. Ivo tento spurt vypustil, a proto jsem si ve své kategorii dojel pro první místo. Bez týmové pomoci Odvárky bych ale závod v Orlové nevyhrál,“ děkoval Galuška kamarádovi ze zlínského týmu v cíli.

,,U takového typu časovky, která se jela z Trojanovic na Pustevny pořád do kopce, bylo důležité nepřepálit začátek a dobře si rozvrhnout síly. Alchymií také bylo dobře se obléct, protože časovka se jela ve velké zimě a za deště. Na Pustevnách bylo jenom 6 stupňů. Proto jsem rád, že se mi v těchto podmínkách podařilo porazit mého největšího konkurenta Stanislava Prokoše a vyhrát kategorii padesátníků,“ potěšil Ivo Odvárku v Beskydech povedený výsledek.

Slezský pohár cyklistů, Závod do vrchu Pusteven | Foto: se svolením Ivo Odvárky

Cyklistům FORCE KCK Cykloteam Zlín ve Slezském poháru skončila sezona. V předposledním závodu, kterým byl 51. ročník Závodu do vrchu Pusteven, dosáhl ze zlínských reprezentantů na nejlepší výsledek Ivo Odvárka. Ten ovládl kategorii padesátníků.

