Po zástupcích dvou architektonických kanceláří, které vybral Zlínský kraj a kteří na začátku července představili návrhy jak by území po KNTB mohlo být využito, přišly v úterý na řadu návrhy dvou kanceláří architektů, které vybralo město Zlín.

Příští týden odborná komise rozhodne, která ze čtyř studií bude vítězná.

Inspirace Baťou

Architekt Jakub Kynčl z kanceláře Knesl+Kynčl architekti s.r.o. Brno uvedl, že při tvorbě urbanistické studie vycházeli z univerzálnosti území, kterou prý areál nabízí a který může sloužit k bydlení, podnikání, i poskytování služeb.

„Nechali jsme se inspirovat baťovský modulem budov 6,15 x 6,15,“ usmál se zástupce kanceláře s tím, že v těchto budovách mohou být nejen byty, ale i například škola, sociální bydlení a další využití. Podle něj by vystavěné byty přinesly bydlení zhruba pro tolik lidí, kolik má nyní Bartošova čtvrť.

Náhrada pro "Zálešňáky"

Další kolegové z ateliéru P.P. Architects s.r.o., kteří mimo jiné zvítězili loni se svým návrhem na proměnu zlínského náměstí Míru, jako jediní při tvorbě urbanistické studie území mysleli mimo jiné i na obyvatele přilehlé čtvrti Zálešná, kteří kvůli výstavbě obchvatu přijdou o své domy.

„Když jsme zjistili, že proces přípravy obchvatu je nezvratný, zamysleli jsme se nad tím, jak by mohli být uspokojeni za to, že budou takto postiženi. Napadlo nás tedy jít do toho v tom smyslu, že bychom nabídli městu i kraji výstavbu jejich domků vlastně na vedlejších parcelách,“ přiblížil hlavní architekt kanceláře a jednatel Pavel Pikár.

„Každý návrh je něčím výjimečný, uvidíme, koho komise vybere,“ uvedl po shlédnutí návrhů primátor Zlína Jiří Korec. „Bude to mít těžké,“ doplnil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Návrh architektonické kanceláře Knesl +Kynčl architekti s.r.o. Brno

Autory z tohoto ateliéru inspiroval baťovský urbanistický koncept.

„Zkusili jsme se najít ve zlínském konceptu-modulu a z toho vycházel celý náš návrh. Celé území je rozčleněno městskou třídou bulvárem doplněný nábřežím pro pěší a cyklisty, propojený veřejnými prostory i novým náměstím. Všechny objekty kromě původní zástavby v západní části navrhujeme k demolici a nahradit je novou městskou čtvrtí. Navrhli jsme takový baťovský urbanistický modul, domy postavené na skeletu 6,15x 6,15 do kterých lze umístit byty, sociální bydlení, ale třeba i školu, cokoliv dalšího,“ přiblížil návrh architekt Jakub Kynčl.

Návrh architektonické kanceláře P.P. Architects s.r.o. Brno

Tato kancelář ve svém návrhu kromě jiného počítá se zachováním velkých budov v reálu.

„Jako bonus přinášíme řešení nábřeží spojeného s promenádou, který je neobvyklý nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Zachovali jsme na přání kraje budovu KHS i budovu ZZS ZK. Z ostatních budov pak budovu LDN a gynekologicko-porodnické kliniky, protože se dají jednoduše přestavět na budovy s pečovatelskou službou, případně na domovy pro seniory,“ uvedl za kancelář hlavní architekt a jednatel Pavel Pikár.