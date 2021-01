„Ještě na začátku týdne bylo hospitalizováno 409 covidových pacientů a v intenzivní péči bylo 63 z nich. Prakticky všechny nemocnice v kraji měly téměř vyčerpanou kapacitu intenzivních lůžek a bylo nutné transportovat 4 pacienty ve vážném stavu na umělé plicní ventilaci mimo kraj,“ informoval hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Jeden pacient směřoval ze Zlína do Fakultní nemocnice Olomouc, další dvě pacientky z Uherského Hradiště do obou fakultních nemocnic v Brně a jeden pacient rovněž z Uherskohradišťské nemocnice do nemocnice ve Znojmě.

„V průběhu týdne se situace mírně zlepšila. Počet covid pozitivních pacientů poklesl o 10 na standardních a o 4 na intenzivních lůžkách. V intenzivní péči jsou však lůžka stále zaplněná z více než 90 procent, není tedy důvod k optimismu. Nemocnice totiž pečují i o akutní necovidové pacienty, jejichž stav vyžaduje intenzivní péči,“ uvedl hejtman.

Problémem zůstává také chybějící personál.

Dále členové Krizového štábu projednali strategii očkování. V nemocnicích pokračuje očkování zdravotníků. Do terénu vyrazil mobilní tým, který očkuje zaměstnance a klienty v pobytových zařízeních pro seniory.

DÁVKA JE ZATÍM JEN PRO 500 REGISTROVANÝCH

„K 13. lednu bylo naočkováno 3 214 osob z řad zaměstnanců nemocnic, záchranky a praktických lékařů. Do konce týdne bude proočkována většina zaměstnanců nemocnic. Postupně se očkuje v sociálních službách. Ode dneška se mohou k očkování hlásit zájemci z řad veřejnosti ve věku 80 a více let. Ti se mohou registrovat přes internet pomocí centrálního rezervačního systému na adrese crs.uzis.cz. Pokud si senioři nebudou s registrací vědět rady, mohou kontaktovat svého praktického lékaře, případně bezplatnou linku 1221,“ sdělil Radim Holiš s tím, že spolupráci s praktickými lékaři si kraj zatím upřesňuje, ale vše by mělo být vyřešeno v příštích dnech.

„Pro první registrované seniory 80 plus jsme vyčlenili zatím vakcíny pro 500 lidí, více poptáváme. Proto prosím o trpělivost. Je předpoklad, že než se na všechny dostane, může to trvat i více než 4 týdny,“ uzavřel hejtman Radim Holiš.