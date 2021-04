BRUMOV-BYLNICE

První písemná zmínka: 1255

Počet obyvatel: 5 467

Brumov-Bylnice je město v okrese Zlín ve Zlínském kraji, v údolí říčky Brumovky v Bílých Karpatech, asi 6 km jižně od Valašských Klobouk.

První důkazy o osídlení pocházejí již ze starší doby kamenné. V první polovině 13. století zde byl zbudován pozdněrománský královský hrad. První purkrabí byl Smil ze Zbraslavi a Střílek.

Mezi zajímavosti se řadí Židovský hřbitov. Dále pak síť cyklostezek, kdy se dá projet přes celé město až do Sv. Štěpána a ze Sv. Štěpána na Slovensko do Trenčína. Za zmínku jistě stojí i Holý vrch nejvyšší okolní bod s neskutečným výhledem. Kopec se vypíná nad Brumovem-Bylnicí. Je součástí CHKO Bílé Karpaty a biosférické rezervace UNESCO.

Město v neustálém pohybu. I tak by se dalo popsat město Brumov-Bylnice, které leží nedaleko státní hranice se slovenskými sousedy. Kromě toho, že žije sportem, může se pochlubit velkým zájmem turistů i pestrou škálou kulturních a společenských akcí.

O projektech rozhodnou lidé

Hlasování o projektech v rámci participativního rozpočtu města bylo spuštěno v Brumově-Bylnici ve středu 10. března. Obyvatelé mohou hlasovat až do konce března pomocí mobilního rozhlasu nebo přímo na podatelně městského úřadu Brumov-Bylnice. „Více informací o samotných projektech i hlasování naleznete na webových stránkách města nebo ve vývěsních skříňkách. Hlasujte a rozhodněte, které projekty se budou v letošním roce realizovat,“ vyzývají pracovníci brumovské radnice obyvatele města.

ROZHOVOR SE STAROSTKOU

Jak se v Brumově-Bylnici máte? Zvládáte současná omezující vládní opatření?

Přiměřeně tomu, co se kolem děje. V podstatě rok žijeme v jiném než normálním světě. Každý den přináší změny. Řešíme například přípravu a realizaci investičních akcí, tak se snažíme hlavně udržet chod úřadu bez toho, aniž bychom zásadně omezovali jeho provoz. Několik lidí z úřadu už si covidem prošlo, včetně mne. Mnoho pracovníků zažilo karanténu a taky práci z domu, přesto jsme neustále pro naše občany k dispozici.

S jakými podněty od občanů se setkáváte?

Lidi nyní například zajímá, jaké jsou v našem městě možnosti testování. My jsme toto testování pro ně zařídili ve spolupráci s Charitou Valašské Klobouky.

Zároveň se starší lidé ptají na očkování. S touto problematikou je odkazujeme na jejich obvodní lékaře.

SLAVNÍ RODÁCI

Jakub Špalek (*1968), herec a režisér.

Jan Jiří Ignác Středovský (1679 1713), spisovatel, historik, panslavista.

František Loucký (1912 1988), letec RAF, spisovatel. Bojoval v Anglii, při SNP, v Rusku.

František Moravčík (1895 1967), národopisný pracovník. Spolupracoval mimo jiné s Čeňkem Kramolišem a Petrem Bezručem.

Ludvík Vaculík (*1962 Brumov), prozaik, fejetonista, publicista, rozhlasový redaktor.

OCENĚNÁ BÝVALÁ ŘEDITELKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Když se něco řeklo, platilo to. A pokud to platilo pro žáky, platilo to i pro mě. Nemůžu chtít něco, co sama nedodržím,“ vzpomíná 67letá Vlasta Macháčová na léta strávená na brumovské základní škole.

Tipy na výlet

- Kostel svatého Václava

- Hrad Brumov

Významnou zemskou pevností, která střežila cestu Vlárským průsmykem do Uher, byl hrad Brumov. Založen byl už v první polovině 13. století. Historicky zakonzervovaný horní hrad nabízí v bývalých sklepních i nadzemních prostorách expozici o historii hradu a místa. Nachází se zde prapory s erby majitelů, model hradu, repliky části zbrojí, odlitek tympanonu z hradní kaple, popisné tabule s náčrty vývoje a popisem historie hradu, vitríny s keramickými, skleněnými a železnými nálezy z archeologického průzkumu a jiné zajímavosti.

Zábava i v době covidové

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice zve k zábavě v době koronavirové.

„Každý týden pro vás budeme mít, na webových stránkách v záložce ZÁBAVA S DDM, nachystané aktivity, u kterých najdete všechny potřebné informace. V pondělí vás čeká výtvarné tvoření, v úterý tančení pro radost, ve středu florbalové okénko, ve čtvrtek pečení a vaření a v pátek tajenky a rébusy.

Nějaké tipy dostanete i na víkend. Budeme se těšit, když se s námi podělíte o vaše výsledky,“ zní z radnice v Brumově-Bylnici. Občané města mohou své příspěvky posílat na: email ddmbru@zlinedu.cz nebo na Facebook DDM Bylnice.

Zdroj: Deník