HORNÍ BEČVA

První písemná zmínka: 1659

Počet obyvatel: 2446

OPRAVA OBECNÍHO DOMU

Obecní dům prohlédl, domácí už se těší na divadlo

Dohromady šestnáct milionů korun investovali v posledních třech letech v Horní Bečvě do postupné rekonstrukce Obecního domu v centru obce. Budova je zateplená, má opravenou střechu i novou fasádu. Nově zde vznikly také čtyři sociální byty.

Řemeslníci rovněž vyměnili podlahu v kinosále a instalovali nové sedačky.

„Rekonstruovaný prostor bude nyní sloužit také jako divadelní sál. Pevně věřím, že na podzim už budeme moci začít s představeními ochotnických souborů z regionu i pražských souborů, které k nám pravidelně zajíždějí,“ těší se starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát.

Zajímavosti:

Horní Bečva je typická horská obec. Horskému charakteru odpovídá i značná rozlehlost obce. Nejvyšším vrcholem v katastru obce je Vysoká 1024 m. n. m. (nejvyšší hora Vsetínských Beskyd), na jejímž úbočí se nachází pramen rožnovské Bečvy.

K pramenu lze sestoupit pomocí řetězového zábradlí. Ve znaku obce jsou vyobrazena v zeleném štítě křídla s hlásnou troubu znázorňující Archanděla Gabriela.

Korunka ve spodní části znaku obce značí její dřívější područí panství Kinských. Vyobrazené kopce poukazují na Horní Bečvu jako na horskou obec.

Obec má krásnou školu s velkou halou a novým atletickým hřištěm, opravenou sokolovnu s velkým sálem, který si mohou zájemci pronajímat k oslavám a jiným akcím. Chloubou je Obecní dům, který se při představeních dětí, ochotnických i profesionálních spolků stává centrem kultury. Svou geografickou polohou je Horní Bečva vyhledávaným místem k letní i zimní rekreaci.

V katastru najdete více jak 600 soukromých chat a několik desítek rekreačních a hotelových zařízení. Po celý rok je možno využívat značených turistických tras k procházkám, výletům a cykloturistice po horských hřebenech přes Soláň, Radhošť, Pustevny, Lysou Horou až k vrcholům Malého Javorníku. (Zdroj: hornibecva.cz)

BYTOVÁ VÝSTAVBA

Jeden bytový dům dokončují, další plánují na bývalé pile

O jedenáct nových bytů se v současné době rozrůstá nabídka obecního bydlení v Horní Bečvě. Čtyři nové sociální byty vznikly v opraveném Obecním domě během jeho nedávné rekonstrukce.

Dalších sedm bude ještě letos dokončeno v novém bytovém domě, který vyrůstá v sousedství prodejny potravin Davidova nedaleko centra obce ve vzdálenosti zhruba dvou set metrů od obecního úřadu.

Součástí budovu budou také tři prostory pro komerční využití.Výstavbu domu podpořilo desetimilionovou dotací ministerstvo financí. Vzniká v něm sedm menších bytů o dispozicích 1+kk či 2 +kk, vybavených kuchyňskou linkou, varnou deskou, troubou i digestoří a podlahovým vytápěním.

„Cílovou skupinou jsou především senioři či matky samoživitelky a otcové samoživitelé. Už nyní je po bytech obrovská poptávka,“ prozrazuje starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát.

Očekávanou letošní kolaudací nové „bytovky“ však výstavba pro bydlení v Horní Bečvě nekončí. Vedení obce se už nyní zaobírá projektem na stavbu dalšího bytového domu, tentokrát v málo využívaném areálu bývalé pily.

„Čeká nás ale ještě velmi dlouhá cesta,“ říká starosta Bernát o záměru, který má přinést takřka čtyřicet nových bytů i prostory pro podnikání.

OTÁZKY PRO STAROSTKU OBCE

Pane starosto, jak se žije lidem v Horní Bečvě?

Ač jsme na samém konci rožnovského údolí a poslední obcí před slovenskými hranicemi, rozhodně tady lišky nedávají dobrou noc. Myslím, že lidem se ve zdejší krásné přírodě žije dobře a nic zásadního jim tady nechybí. Není problém tady obstarat takřka veškeré podstatné nákupy od potravin až po hobby potřeby. Máme krásnou školu s velkou halou a novým atletickým hřištěm, školku, chloubou je opravený Obecní dům, který je centrem kultury. K dispozici je lékařská péče, i když je pravda, že bychom ke stávajícímu zubaři potřebovali ještě jednoho navíc. Získat jej je však problém. Se stejným se ostatně potýká i řada jiných obcí.Jsem rád, že se u nás můžeme opřít o skvěle fungující spolky a spolehnout se na ně při organizací akcí, při práci s mládeží i při řešení problémů – ať už jsou to hasiči, TJ Sokol, myslivci, spolek Ohlá klika a mnozí další. S čím se potýkáme, je stárnutí populace. Žije zde řada seniorů nad šedesát let věku. Snažíme se proto dělat ‚propopulační politiku‘, tedy budovat takové prostředí, které naláká i mladší a přesvědčí je zde bydlet a zakládat rodiny.

Na co jste jako jako starosta hrdý?

Bylo by toho určitě hodně, ale každý starosta se chlubí školou. Škola je podle mě nejdůležitější budova v dědině. Jak už zaznělo, máme krásnou velkou školu, která je spádovou pro také pro Prostřední Bečvu a Bílou. V současnosti máme okolo 240 žáků. Mít velkou školu je skvělé, ale samozřejmě: velká budova si žádá také velkou míru investic. Na druhou stranu peníze investované do vzdělání dětí jsou tou nejlepší investicí. V poslední době jsme například budovali specializované učebny – počítačovou, jazykovou, přírodopisnou, šicí dílnu a kuchyňku – dohromady za čtyři a půl milionu korun. Také jsme rozšířili družinu o školní klub, třebaže jeho rozjezd vloni zbrzdil covid. Dokončujeme také modernizaci vzduchotechniky a to i v mateřské škole. Všechny učebny tak budou mít řízené větrání. Nyní už také připravujeme projekt na školní dílny, kde se zaměříme na praktickou výuku. Vybavené budou nejen různými pracovními nástroji, ale také moderními technologiemi orientovanými na robotiku či 3D tisk.

S jakými dalšími projekty v blízké budoucnosti počítáte?

Připravovaných projektů je celá řada. Z těch, které se mohou zdát ‚méně atraktivní‘, je to třeba rekonstrukce a modernizace obecního úřadu, také práce na kanalizaci či vodovodu. Turisty může zaujmout chystaná rekonstrukce a modernizace tábořiště u přehrady, které je v našem majetku. Momentálně projektujeme také pokračování Cyklostezky Bečva až na hranice katastru a napojení na cyklotrasy do Moravskoslezského kraje. Se sousední obcí Prostřední Bečva jsme partnery při budování cyklostezky od Zavadilky do Kněhyň, o nichž málokdo ví, že jsou na katastrech obou obcí. Projektujeme rovněž několik parkovišť, třebaže v současnosti výrazné problémy s parkováním nemáme. Ale vzhledem k pokračující bytové výstavbě i očekávanému dalším rozvoji návštěvnosti obce, se dnešní parkovací plochy zřejmě ocitnou na svém limitu. Proto připravujeme tři parkoviště, která by do budoucna mohla přinést až ke stovce nových parkovacích míst.

TIP NA VÝLET:

Vodní nádrž Horní Bečva asi 4 kilometry jihovýchodně z centra obce

Milujete vodu? Zvláště v letních měsících koupání v přírodě ocení nejeden z nás. V Horní Bečvě si můžete užít vodních radovánek i okolní nádherné přírody na Vodní nádrži Horní Bečva, která je vzdálena z centra obce necelé 4 kilometry jihovýchodně. Nádrž s rozlohou 5 hektarů byla budována mezi roky 1933 až 1947 a primárně slouží jako ochrana před povodněmi. Díky svému malebnému okolí se však stala vyhledávaným místem nejen pro rekreaci a letní i zimní sporty. Můžete si tu vybrat hned z několika pláží a nechybí ani půjčovna loděk, workoutové a dětské hřiště, občerstvení i možnost rybolovu.

NOVÁ GALERIE

Obrazy bečvanských malířek zkrášlily vestibul Obecního domu

Jediným, co nám na Horní Bečvě ještě chybělo, byla galerie nebo muzeum, říká s nadsázkou starosta obce Rudolf Bernát. Za letošní rok si první uvedenou položku může odškrtnout jako splněnou. Nová galerie se totiž otevírala na přelomu května a června.

„Výstavní síň vznikla ve vestibulu opraveného Obecního domu. Momentálně je tady k vidění výstava bečvanských malířek. Do budoucna samozřejmě počítáme s dalšími výstavami, ať už obrazů či fotografií,“ ujišťuje Rudolf Bernát.



CYKLOTURISMUS

U Obecního domu vznikne „cyklopoint“, v plánu je průtah centrem obce

Rožnovská část Cyklostezky Bečva sahá až k hornobečvanské přehradě. Obec Horní Bečva má letos v plánu úpravu jejího průtahu středem vesnice, který prozatím není uspokojivě vyřešený.

„Máme tady silnici I/35, průjezd obcí je tedy značně složitý. Masivní nárůst cyklistů nás utvrzuje v tom, že průtah je důležitý a má smysl,“ říká k plánu starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát.

Kdy se obec do stavby pustí, bude podle něj záležet na získání potřebné dotace.

Novou službou pro cyklisty plánovanou na letošní rok je také solární spot – takzvaný cyklopoint – který umožní základní servis kol.

„To znamená například huštění pneumatik či dobíjení elektrokol,“ popisuje Rudolf Bernát. Cyklopoint bude umístěný vedle Obecního domu před zdejší provozovnou Kolotechna, která rovněž nabízí servis jízdních kol.

ROZHLEDNA

Rozhledna na Horní Bečvě? V budoucnu snad na Šorštýně

Krásné výhledy na Horní Bečvu a okolí by v budoucnu mohla ještě umocnit nová rozhledna. Podle starosty obce Rudolfa Bernáta by měla vyrůst na zdejším vrchu Šorštýn, jehož nejvyšší bod se nachází ve výšce 781 metrů nad mořem. Prozatím se jedná pouze o přípravu projektu, kdy se skutečně začne stavět, ještě není rozhodnuto. „Doba, kdy se tyto stavby výrazně dotačně podporovaly, už minula. Není ale vyloučené, že se do budoucna podobná možnost znovu naskytne. Chceme mít proto projekt nachystaný,“ říká starosta Horní Bečvy.

Podle jeho slov má vrch Šorštýn svého genia loci a rozhledna by mu slušela. „Na úpatí kopce je Sachova studánka, kterou jsme rekonstruovali před dvěma lety,“ připomněl Bernát. Prvotní představa je taková, že by vyhlídková věž mohla být vysoká do třiceti metrů. Uvažuje se o ocelové konstrukci doplněné dřevěnými prvky. (mib)

Významné osobnosti obce:

Metoděj Kubáň (1885 – 1942), český katolický duchovní, generál československé armádní duchovní správy.

Vladimíra Klimecká (*1964), spisovatelka a laureátka Literární ceny Knižního klubu 2013.

Jaroslav Bártek (*1927), kronikář obce Horní Bečva, působil v odboji během 2. sv. války.



Podívejte se s námi také na další místa, která již Deník navštívil:

(*někdy je potřeba několik sekund počkat, než se mapa načte)

Zdroj: Deník