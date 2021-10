KAŇOVICE

První písemná zmínka: 1362

Počet obyvatel: 280

Zajímavosti:

Kaňovice. Rolnická usedlostZdroj: se svolením Obec KaňoviceZajímavostí obce je Rolnická usedlost s číslem popisným 19, která je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek.

Tento komplex lidových staveb se skládá z obytné budovy, chlévů, sýpky a sušárny ovoce. Obec je před lety koupila a opravila. V současnosti se v rolnické usedlosti každoročně pořádá oslava Velikonoc a škola si v ní užívá tvořivé dílničky.

MÍSTO PRO ZÁBAVU

OTÁZKA PRO STAROSTU JIŘÍHO MIKELA

Obec Kaňovice patří mezi menší obce, přesto plánujete nemalé projekty. O jaké půjde?

Letos se nám díky dotacím podařilo dobudovat kulturní areál za obecním úřadem. A protože se jedná o místo, které bezprostředně sousedí s touto budovou, chceme, aby to bylo kompletně hotové. Máme proto už zpracován projet na výměnu oken a zateplení budovy obecního úřadu. Zde se na podzim nabízí možnost dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Současně máme hotový projekt na úpravu hřbitova. Také chceme dokončit poslední část chodníku, která nám zbývá dodělat, a to v lokalitě u kapličky. Mám v plánu i opravu místních komunikací, které jsou v horším stavu. Takže bude záležet na dohodě se zastupitelstvem, do jakého projektu bychom chtěli v příštím roce jít. Záleží i na vyhlášených dotacích. Zatím není rozhodnuto.

TIP NA VÝLET: Poznejte blízké Luhačovice

V lázeňském městě Luhačovice vás čeká spousta zajímavých míst. Největší moravské lázně a zároveň čtvrté největší lázně v tuzemsku jsou od Kaňovic vzdálené jen deset minut jízdy autem. Léčí se tam především lidé s nemocemi dýchacího ústrojí, trávením a obezitou. Lázně vděčí za svůj věhlas zejména minerálním pramenům. V Luhačovicích vyvěrá šest přírodních pramenů a desítky pramenů navrtaných. Nejznámějším a nejvýznamnějším pramenem je Vincentka nacházející se ve zdejší kolonádě.

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR

