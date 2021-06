LUKOV

První písemná zmínka: 1219

Počet obyvatel: 1742

Lukov by si zasloužil dát do znaku slona, říká starosta Michal Teplý

V Lukově vzniká nový kroužek pro děti

Nový kroužek pro děti vznikne v blízké době v Lukově u Zlína. Bude pro děti předškolního věku od pěti let. Podle informací z lukovských webových stránek, děti v kroužku budou běhat indiánský běh v lese a na loukách kolem Lukova. Samozřejmostí tak budou i hry dětí v přírodě. Zakladatel kroužku tak vyzývá rodiče, kdo by měl zájem své děti do kroužku přihlásit. Zájemci mohou proto reagovat na adresu: pavel.pekar7@seznam.cz

ROZHOVOR SE STAROSTOU

TIP NA VÝLET:

Hrad Lukov – zřícenina původně románského hradu, který byl přestavěn goticky a později renesančně.



Koníček a láska k hradu. Již třicet věnuje Jiří Holík hradu Lukov svou práci

Podívejte se s námi také na další místa, která již Deník navštívil:

(*někdy je potřeba několik sekund počkat, než se mapa načte)