MYSLOČOVICE

První písemná zmínka: 1397

Počet obyvatel: 660

Zajímavosti:

Mezi tradice v obci patří pořádání Starého hanáckého práva (první bylo v roce 1928, pak v letech 1949, 1965, 1977, 1987, 1997, 2007 a naposledy 2017), jednou za deset let v hanáckých krojích.

Ve středu obce byla objevena na základě archeologického průzkumu lokalita centrálního pahorku – jádra středověké tvrze s navršeným valem na pozemku statku čp. 9. Dochovaná výška jádra tvrziště dosahuje místy 5 m nad úrovní okolního terénu v délce 23 m a v šířce 13 m. (Zdroj: www.myslocovice.cz)

ŠKOLA PRO VÍCE ŠKOLÁKŮ

Rozšíření kapacity základní školy v Mysločovicích na Zlínsku. To byl v této obci jeden z největších realizovaných projektů v poslední době. A mysločovičtí jsou na to náležitě pyšní, vždyť zde žije 640 obyvatel a školu navštěvuje 330 žáků.

ROZHOVOR SE STAROSTOU

BYDLENÍ V OBCI

O bydlení v obci Mysločovice na Zlínsku je stále velký zájem. Podle starosty Pavla Žáka zde již developeři prodali všechny pozemky a samotná obec nedisponuje žádnými stavebními pozemky.

„Na katastru obce pár volných je, ty jsou ale v soukromých rukou,“ vysvětlil starosta.

Podle Pavla Žáka, za zájmem o život v Mysločovicích stojí například skutečnost. Že se obec nachází na rozhraní tří měst, a to Zlína, Holešova a Otrokovic. Tento fakt tak nahrává i tomu, že je v tomto místě výborná dopravní dostupnost a krátká dojezdová vzdálenost do uvedených měst.

V Mysločovicích je také velmi dobré zázemí pro místní obyvatele. Nechybí zde spádová základní škola, funguje zde mateřská školka, v Mysločovicích je současně také pošta a dva menší obchody.

TIP NA VÝLET:

Hurá do cykloparku 540 m od obecního úřadu v Mysločovicích

Rádi vyrážíte ve volných chvílích na kolo? Pak si zajeďte do mysločovického cykloparku, který se nachází u cyklo-stezky do Sazovic. Jedná se o první oficiální okruh pro příznivce horských kol v okolí. I přes svou malou rozlohu nabízí park atraktivní vlnící se stezku mezi stromy, stoupáky i technické sjezdy.

ZAJÍMAVÁ OSOBNOST

Bývalý amatérský závodník na horských kolech, nyní podnikatel s cyklistickými komponenty, je také zastupitelem Mysločovic. založil a vybudoval Cyklopark Mysločovice. To je Václav Utinek z Mysločovic na Zlínsku.

