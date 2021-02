Napajedla

Rok založení: 1355

Počet obyvatel: 7200

Obec leží 13 km jihozápadně od Zlína, na hranici Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu a na řece Morava. Údolím řeky Moravy procházela obchodní stezka, což umožnilo vznik trvalého osídlení. Wikipedie

Stavba jihovýchodního obchvatu dopravu v Napajedlích nezasáhla

„Odpoledne je to doslova o nervy, abych mohl odbočit doleva, stojí tady kolona aut která míří do Napajedel, někdy tu stojím i deset minut,“ postěžoval si Josef Novotný z Uherskohradišťska, který v současnosti do Napajedel dojíždí za prací.

Kvůli pokračující stavbě jihovýchodního obchvatu Otrokovic, byla zaslepena ulice Dr. Beneše v Napajedlích, která byla jednou z příjezdových a opačně cest města.

Nyní tady nově tady vznikne rampa, kterou po dokončení stavby JV obchvatu Otrokovic v roce 2021 budou moci řidiči využívat jako vjezd na dálnici D55 z ulice Dr. Beneše, a kterou se napojí jak na dálniční obchvat, tak i na silnici I/55.

ROZHOVOR SE STAROSTKOU

V Napajedlích se buduje, staví i opravuje. Město je v dobré finanční kondici

„Dějí se zde velké věci kolem Napajedel,“ usmála se starostka města Napajedel na Zlínsku Irena Brabcová. A má k úsměvu důvod. Město Napajedla je podle jejích slov v dobré finanční kondici, má například naspořeno na to, aby mohlo začít s projekty, které budou dlouhodobě sloužit napajedelským občanům.

OTÁZKY PRO ŘEDITELE ŠKOLY

Jak zvládáte současnou situaci? Co je u vás ve škole nového?

Dana Pospíšilová, ředitelka 1. ZŠ Napajedla



Situaci zvládáme i my kombinací distanční a prezenční výuky. V této situaci musíme současně průběžně řešit i nedostatek pedagogů, kteří se dětem věnují při výuce i ve školní družině. Prezenční výuku mají nyní žáci 1. a 2. ročníku.

Žáci 3. - 9. ročníku mají distanční výuku, ve které kombinujeme online a ofline hodiny. Ty jsou zaměřené především na profilové předměty a také přípravu na přijímací zkoušky pro 9. ročník.

Situace se však ve srovnání s jarem 2020 zlepšila jednak v souvislosti s technickým vybavením jak u žáků, tak i u učitelů. Mají možnost vypůjčit si mobilní počítačové vybavení pořízené z dotace MŠMT. Učitelé se snaží hledat nové metody a formy výuky.

V současné době probíhá v naší škole realizace projektu „Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1. ZŠ Napajedla“.

Výsledkem projektu bude vyřešení bezbariérovosti školy, realizace nové jazykové učebny včetně počítačového vybavení, realizace nové učebny matematiky a robotiky a zvýšení konektivity.

PŘÍBĚH ÚSPĚCHU

Martin Kot se nevzdal snu, dnes koncertuje po celém světě

Martin Kot z Napajedel má našlápnuto správným směrem v cestě za splněním svého dětského snu. Stát se slavným akordeonistou. Teprve osmnáctiletý student třetího ročníku Pražské konzervatoře má již za sebou řadu ocenění a vítězství v mezinárodních soutěžích či účastech na prestižních hudebních festivalech a koncertech. Přesto zůstal stále stejný jako v deseti letech, kdy jeho hudební kariéra bez ohledu na jeho věk, začala strmě stoupat ke hvězdám.

Bydlení v Napajedlích je velmi žádané



„O bydlení v Napajedlích je velký zájem,“ uvedla starostka Napajedel Irena Brabcová.

Podle ní je přesto v jejich městě současně nedostatek nových bytů.



„Zájem o bydlení v našem městě je veliký, máme velmi dobrou infrastrukturu, dopravní napojení na D1, síť komunikací všech tříd, ta je zde také dobrá. Máme také výborné školské zázemí pro děti, dobře dopravně napojitelné,“ komentovala Irena Brabcová.



Podle ní šlo město v politice bydlení spíš směrem podpory bydlení v domovech s pečovatelskou službou pro starší občany.



„S tím, že oni například uvolní své bydlení svým dětem nebo mladým. Nyní město připravuje sedm bytových jednotek,“ naznačila starostka Napajedel.

PRVNÍ HŘÍBĚ

První letošní přírůstek v Hřebčíně Napajedla přišel na svět 11. ledna. Narodila se tam malá ryzka s bílýma nohama a lysinkou. Matkou je chovná klisna Dally Hit původem z Irska a otcem šestnáctiletý plemeník pro plnokrevný chov Puovoir Absolu narozený ve Velké Británii.

„Pokud jde o jméno našeho nejnovějšího přírůstku, žádné ještě nemá, do jeho vybírání se může zapojit i veřejnost,“ dodala zootechnička Hřebčína Napajedla Kateřina Zápařková. Jedinou podmínkou je, aby jméno začínalo na písmeno D po mateřské klisně, návrhy mohou lidé posílat na e-mail: info@napajedlastud.com.

