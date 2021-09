TIP NA VÝLET: Poznejte celou obec Pokud se vydáte do Újezdu, pak poznejte celou obec. Za poznání jistě stojí cesta k tamnímu kostelu, kde najdete lípu starou zhruba 550 let. Obec se může také mimo jiné pochlubit revitalizací celé zeleně, nabídne i krásný výhled na Klášťov, což je jedno z nejstarších historických sídel.

ÚJEZD První písemná zmínka: 1261 Počet obyvatel: 1200 Zajímavosti: Kostel svatého Mikuláše byl vystaven v empírovém slohu v roce 1844, a to na místě starého kostela z poloviny 17. století. V kostele se nachází památkově chráněné varhany s 1389 píšťalami. Barokní socha sv. Jana Nepomuckého dříve stávala na návsi před farou, později k cestě ke kostelu po pravé straně, po rekonstrukci návsi v roce 2009 byla zpět přesunuta na náves u obecního úřadu.

Čím žijí města, vesnice či vesničky, které obvykle jen projíždíme ? Co je tam k vidění? A jak se tam žije? Seriál Deníku vás provede obcemi na Zlínsku. Přiblížíme vám místní atrakce, nejžhavější témata i zajímavé osobnosti. Dnes se podíváme do Újezdu.

