Čím žijí městečka či vesničky, které obvykle jen projíždíme? Co je tam k vidění? A jak se tam žije? Oblíbený seriál Deníku vás provádí obcemi na Zlínsku. Přiblížíme vám místní atrakce, nejžhavější témata i zajímavé osobnosti. Tentokrát se podíváme do Dešné.

Obec Zádveřice-Raková | Foto: se svolením obec Zádveřice-Raková

ZÁDVEŘICE - RAKOVÁ

První písemná zmínka: 1261

Počet obyvatel: 1500

Na letošek připadá několik pro obec významných výročí:

760 let od první písemné zprávy o existenci Zádveřic v zakládací listině kláštera vizovického

240 let od vydání Tolerančního patentu

110. výročí založení hasičského sboru

100. výročí osamostatnění sokolské jednoty (do té doby pod hlavičkou Vizovic)

150 let od narození a 100 let od úmrtí spisovatele Josefa Kaldy, který ve svých dílech čerpal ze zádveřického prostředí (Jalovinky, Ogaři)

Zdroj: starosta obce