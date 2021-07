ŽALKOVICE

První písemná zmínka: 1221

Počet obyvatel: 592

ŽALKOVICE - DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT

ROZHOVOR SE STAROSTOU

ZAJÍMAVÝ KONÍČEK

SLAVNÍ RODÁCI

Jan Ohéral (*21. září 1810 Žalkovice †22. června 1868), český spisovatel a novinář z Moravy, nadšený propagátor technického pokroku, zejména železnic.

Josef Vaníček (*1847 †1907), starosta, zasloužil se o regulaci Moštěnky. Rozvodněná Moštěnka přinášela každoročně velké škody. Od roku 1892 usilovali občané o její regulaci, jejich požadavkům však bylo vyhověno až v letech 1902 1903.

Josef Sumec (*1867 †1934), elektrotechnik, profesor Vysokého učení technického v Brně.

Nový obecní úřad na rozloučenou Žalkovice, červen 2021.Zdroj: Deník/Jakub Omelka

Obec Žalkovice se letos pustí do generální rekonstrukce tamního úřadu. Budova, kde kromě starosty sídlí také knihovna, byla dlouho opomíjena. „Já říkám, že není dobré rekonstruovat úřad, když lidé chodí po blátě,“ má jasné preference o důležitosti obecních investic starosta Žalkovic Radomír Pala. Rekonstrukce obecního úřadu má být labutí písní současného starosty, který po skončení tohoto volebního období odchází do zaslouženého politického důchodu. „Bude to takový odkaz mému nástupci,“ usmívá se.

Oprava vyjde na zhruba čtyři miliony korun. Z 80 procent je hrazena z dotace. Během prázdnin bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce. „Počítáme, že v příštím roce už bude úřad hotový,“ doufá Pala.

Obchod pod patronátem obce Žalkovice, červen 2021.Zdroj: Deník/Jakub Omelka

Obec v loňském roce postavila novou budovu pro obecní obchod. Impulsem byl kritický stav bývalého objektu, kde se obchod nacházel. „Bylo by špatné, kdyby obec, která má 600 obyvatel, zůstala bez obchodu. Jsem toho názoru, že v každé obci má být obchod, hospoda, škola a kostel,“ domnívá se starosta Žalkovic Radomír Pala. „Na nájemníka obchodu jsme vypsali výběrové řízení. Přihlásila se jedna firma. Kšeft tu asi není tak špatný, protože nemám informace, že by nájemník chtěl odejít,“ prozradil Pala. Nová budova prodejny je také strategicky lépe situovaná. „Obchod je u hlavního průtahu obcí a zastavují tam nakoupit i ti, kteří obcí jen projíždí,“ uvádí Radomír Pala.

V současnosti je ale bez provozovatele hospoda. „Paní, která hospodu provozovala dosud, si našla v době pandemie novou práci. Lidé – potenciální nájemníci – asi vyčkávají. Nikdo neví, jak se ještě bude pandemie vyvíjet,“ dodává starosta.

Tip na výlet - Zámek Chropyně Deník na návštěvě, ChropyněZdroj: Deník / Jakub Omelka

nachází se necelých deset kilometrů od obce

Renesanční zámecký objekt ze 17. století se nachází ve městě Chropyně. Zámek tvořený dvoupatrovou budovou s přiléhající věží a jedním křídlem s podloubím je spravován muzeem Kroměřížska. Je zde mimo jiné umístěna sbírka zbraní ze 17. století a expozice věnovaná chropyňskému rodákovi, kubistickému malíři Emilu Fillovi. S tímto zámkem je rovněž spjata pověst o hanáckém králi Ječmínkovi. V blízkosti zámku se nachází Národní přírodní památka, Chropyňský rybník.

Zdroj: Deník