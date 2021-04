Čím žijí městečka či vesničky, které obvykle jen projíždíme? Co je tam k vidění? A jak se tam žije? Oblíbený seriál Deníku vás provádí obcemi na Zlínsku. Přiblížíme vám místní atrakce, nejžhavější témata i zajímavé osobnosti. Tentokrát se podíváme do Fryštáku.

Fryšták a okolí | Foto: Jaromír Chudárek

FRYŠTÁK

První písemná zmínka: 1356

Počet obyvatel: 3739

Farní kostel svatého Mikuláše je postaven na původních gotických základech ze 14. století, přestavěn v 17. a 18. století ve stylu barokním. Do roku 1820 byl obklopen starým hřbitovem. Po ničivém požáru v roce 1841 byl rekonstruován do dnešní podoby. V hrobce pod chrámem odpočívají někteří páni Minkvicové z hradu Lukova a vysocí panští úředníci. V kryptě jsou uloženy pozůstatky osob pohřbených na starém hřbitově i kosti z dávných dob.

Další památkou je bytelný objekt Hrubé hospody na náměstí Míru (17. století) s renesančním jádrem, klenutými stropy, mázhauzem a mohutnými sklepy.

Na fryštáckém náměstí bývá čtyřikrát do roka „jarmark“. Navazuje na starou tradici, při které byla vynášena socha patrona města Andrýska. Pískovcovou sošku můžete vidět v přízemí fyrštácké radnice.