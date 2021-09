Dokončili jsme rekonstrukci lesních komunikací tak, aby navazovaly na plánovanou cyklostezku. Připravujeme lokality pro výstavbu rodinných domů. Na tom pracujeme intenzivně. Také jsme provedli částečnou rekonstrukci a rozšíření základní školy. Nyní jsme před realizací cyklostezky a stavby rozhledny. Tohle je nejzásadnější, co nás v příštím období čeká.

Vysoké Pole se chce podílet na budování VD Vlachovice i obnově Ploštiny. Realizujeme proto další investiční záměry, které s těmito stavbami souvisí. V lese na Ploštině jsme v rámci mikroregionu Ploština již vybudovali dětské hřiště a k tomu začneme realizovat cyklostezky. Vznikne tak propojení Ploštiny mezi jednotlivými obcemi a vodním dílem Vlachovice. Chceme, aby naše cyklostezka vedla okolo vodního díla a Ploštiny až do Valašských Klobouk a tam se napojila na páteřní cyklostezku Bevlava.

Co se týká obnovy památníku Plošina, panuje mezi starosty okolních obcí shoda. Rekonstrukce se rozběhla před rokem a nyní je ve fázi, kdy stavebníci přistupují k největší stavbě budově ve tvaru „vajíčka“. To je již vybudované „ze země“ a jsou vidět obrysy stavby. Podle harmonogramu postupuje i stavba další budovy, která je součástí památníku rodinného domu. A u třetí části rekonstrukce památníku dochází ke konzervaci sloupů.

Jak bude okolí obce Vysoké Pole na Zlínsku vypadat třeba za patnáct let?

