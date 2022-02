ZLÍN MÁ CO NABÍDNOUT

Stále mladé a plné zeleně. Tak by se dalo krátce charakterizovat krajské město Zlín. Moderní industriální místo, kde žije téměř sto tisíc obyvatel, má co nabídnout.

Zlín bojuje o návrat lidí do MHD, další parkoviště v centru nelze stavět

KOUZLO NOCI

Noční Zlín. Projděte se nasvíceným tichem

ZLÍNSKÁ UNIVERZITA

Téměř třicet let původní aula Academia centra Univerzity Tomáše Bati se rekonstrukcí proměnila v reprezentativní a moderně zařízené prostory. Prošla kompletní obnovou od střechy až po suterén. Součástí rekonstrukce je i nové vybavení, aula má nyní zcela nové sedačky, vnitřní vybavení, špičkovou audiotechniku, foyer i sociální zařízení.



Slavná zlínská architektka si prohlédla zrekonstruovanou univerzitní aulu

OSOBNOST UNIVERZITY

Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, vědec, chemik a vysokoškolský pedagog. To vše je Vladimír Sedlařík, který věří, že chemie je obor, jehož se není třeba bát. Rektorem Univerzity Tomáše Bati byl Vladimír Sedlařík zvolen akademickým senátem v roce 2018.

Chemie se není třeba bát, říká rektor Univerzity Tomáše Bati

SLAVNÍ RODÁCI

Tomáš Baťa (*1876 †1932), podnikatel, spoluzakladatel obuvnického koncernu Baťa.

Antonín Baťa (*1874 †1908), starší bratr Tomáše Bati, na jeho jméno bylo vystaveno veřejnoprávní oprávnění k provozování živnosti, ze které vznikl koncern Baťa.

Jan Libíček (*1931 †1974), herec.

Libuše Niklová (*1934 -†1981), česká designérka hraček.

Eva Jiřičná (* 1939), architektka.

KRAJSKÁ NEMOCNICE

Plány současného vedení Zlínského kraje a Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB) na výstavbu nového centrálního pavilonu v areálu stávající nemocnice dostaly stopku.

Zakletá Baťovka. Další plány na její obrodu stojí. Zasáhl ÚHOS

OTÁZKY PRO STAROSTU

primátor Zlína Jiří Korec.Zdroj: Deník/Libor KoplCo máte na Zlíně rád?

Zlín má své velké přednosti. Je zde spousta atrakcí, jako extraligový hokej, prvoligový fotbal, divadlo, filharmonie, zoo a další. Zároveň je ve Zlíně velké množství zeleně. A hlavně, když chce člověk jít do přírody, tak ji má snad z každého místa ve městě do deseti minut. Navíc má město ve svém genetickém kódu podnikatelského ducha. Je i bezpečné s výborným zázemím pro rodinný život, což je velké plus, které si většina z nás moc neuvědomuje. Nejen z těchto důvodů mám Zlín rád, a proto jsem se do něj po školách vrátil.

Co vám udělalo za dobu, kdy jste primátor, největší radost?

Jednoznačně narození syna. Z pracovního hlediska pak zahájení rekonstrukce tržiště Pod Kaštany a nového dopravního přivaděče do průmyslové zóny v Příluku. Dále již dokončené nebo rozpracované projekty, jako je například rekonstrukce Velkého kina, kterou se podařilo posunout o kus vpřed a příští vedení města je tak bude moci realizovat.

TRHY ROZBOUŘILY EMOCE

Rozšíření tržiště Pod Kaštany zvedlo ze židle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše (ANO). Vidí v něm nejen epidemickou hrozbu, ale porušení vládních opatření.

Trhy ve Zlíně rušit nebudeme, reagoval primátor na výzvu hejtmana

FILMOVÝ ZLÍN

OBRAZEM: Zlínské filmové ateliéry se otevřely veřejnosti. Podívejte se dovnitř

Dojetí i radost. Hvězdné herečky na zlínském chodníku slávy Issová a Geislerová

Radniční místnosti ponesou jména významných starostů

Tomáš Baťa, Dominik Čipera a František Štěpánek. Po těchto významných osobnostech města Zlína budou podle vedení zlínské radnice pojmenovány zasedací místnosti v budově radnice. Nahradí tak své původní rozlišení pouze číslem. První z nich doposud zasedací místnost 101 byla rekonstruována a je věnována památce generálního ředitele Baťových závodů a starosty města v letech 1932-1945, Dominika Čipery. Další osobností, podle níž se bude jmenovat zasedací místnost 131, je učitel a později továrník František Štěpánek, který byl starostou v letech 1908-1919. Třetí místnost, doposud nazývaná číslem 202, bude upomínat na továrníka Tomáše Baťu, který byl starostou v letech 1923-1932.

„Jsme přesvědčeni, že si tyto osobnosti, které zásadně přispěly k rozvoji města Zlína, zaslouží připomenout A to zvláště v následujícím roce, kdy město Zlín oslaví 700 let od založení. Jsem rád, že Rada města Zlína tento návrh podpořila,“ uvedl náměstek primátora Pavel Brada.

NOVÍ OBČÁNCI

Zlínská porodnice očekává každým dnem 2200. miminko

STINNÉ STRÁNKY ZLÍNA

ANKETA: Tudy chodit nechcete. Vybrali jsme nejostudnější zákoutí Zlína

TIP NA VÝLET: Zoologická zahrada Zlín

ZOO Lešná ve Zlíně.Zdroj: Deník/Jan KarásekUvidíte na dvě stovky různých druhů zvířat. Zoologická zahrada Zlín je vzdálená asi deset kilometrů od centra Zlína. První zoo ve Zlíně založil Tomáš Baťa 1. května 1930. Nejprve byla v parku u zlínského zámku. V roce 1934 byla přesunuta na vrchol Tlusté hory, kde byla do poloviny druhé světové války. Zoo chová přes dvě stě druhů zvířat, z nichž mezi atraktivní patří například ptáci kivi, sloni afričtí nebo nosorožci. Zvláštností zoo je velký počet průchozích expozic, mezi nimiž vyčnívá Zátoka rejnoků, v níž lze rejnoky druhu siba ománská pohladit a nakrmit. V areálu je k vidění i množství zajímavých rostlinných druhů.

