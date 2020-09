„U stánku Centra pro závislé na tabáku na zlínském náměstí Míru se jich sešly desítky," prozradil Zdeněk Dvořák, PR specialista nemocnic Zlínského kraje.

„Odpovídaly jsme na různé dotazy, měřily kapacitu plic nebo množství oxidu uhelnatého ve výdechu, rozdávaly informační materiály,“ popsala Ivana Bobovská, vedoucí sestra Centra pro závislé na tabáku při Plicním oddělení KNTB.

Pro radu, jak skoncovat s kouřením, si chodili mladí lidé i ti, kteří holdují tabáku již desítky let. Někteří chtěli skoncovat s cigaretami z estetických důvodů, jiní z finančních, všichni jmenovali zdravotní rizika, které s sebou kouření přináší. Často se svěřovali s příběhy, jak kouřit začali a kolikrát se už s tímto zlozvykem neúspěšně snažili skoncovat.

„Cigaretám jsem přišla na chuť ještě na základní škole. Hodně vadit mi začaly během těhotenství, tehdy jsem je ještě dokázala radikálně omezit. Později se ale ze mě stala znovu silná kuřačka. Nyní jsem odhodlaná definitivně přestat, s pomocí odborníků,“ přiznala žena ze Zlínska, jedna z návštěvnic stánku Centra pro závislé na tabáku.

„Lidé kouřící dvacet a více let tvoří početnou skupinu našich pacientů. Začínají se totiž u nich objevovat zdravotní komplikace spojené s užíváním tabáku. Dostávají strach, co bude dál. Vyhledat pomoc odborníků je správné rozhodnutí, které zvyšuje jejich šance na to, že s kouřením skutečně přestanou,“ ujistila Ivana Bobovská.

Několik návštěvníků stánku na náměstí Míru se zeptalo i na to, jak je kouření rozšířené mezi zdravotníky. „I mezi námi jsou kuřáci. Jako nejčastější důvody, které je k tabáku dovedly, uvádí stres, náročnost povolání a absenci pravidelných přestávek během směny. Také oni se na nás často obracejí, a i mezi nimi jsou ti, kteří s kouřením dokázali přestat,“ prohlásila Ivana Bobovská.

O dlouhodobou a odbornou pomoc mohou kuřáci požádat Centrum pro závislé na tabáku ve zlínské nemocnici během celého roku. Konzultace si lze objednat i telefonicky, a to na čísle 577 552 622. Zájemcům zde poradí nejen s nejefektivnějšími metodami, jak s kouřením skončit, ale doporučí třeba i léky, které pomůžou překonat či zmírnit abstinenční příznaky a dokáží tlumit chuť na cigaretu.