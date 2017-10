Jaký je život s novým jazykem? Ve Zlíně provedli unikátní operaci

Náročnou, pro laika doslava neuvěřitelnou operaci provedli lékaři Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. V České republice dokážou něco takového operovat pouze tři další pracoviště.

Pacientovi se zhoubným nádorem části jazyka musela být téměř polovina jazyka odstraněna. Rozsah nádoru totiž omezoval pacientův příjem potravy i výslovnost. Nahrazena byla lalokem z části předloktí.



„Nejde o úplně raritní operaci, ale rozhodně není standardní. V každém případě je to v chirurgii celosvětový top, co můžeme pro pacienta v tomto oboru udělat. My jsme jediné pracoviště, které dokáže tuto operaci provést samostatně,“ uvedl primář Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Jiří Šimek.

Ročně v nemocnici tímto způsobem ošetří kolem 8 až 10 lidí, přičemž s rakovinou jazyka, spodní dutiny ústní ošetří 30 až 40 pacientů.

„Odstranili jsme část jazyka, podčelistní slinné žlázy a mízní uzliny krku. Po přípravě cév na krku a odběru tkáně z předloktí jsme nahradili chybějící část jazyka a cévy vyživující tkáně sešili pod mikroskopem. Defekt na předloktí jsme kryli kůží pacienta z paže,“ popsal operaci primář Šimek. Operace trvá 9 až 10 hodin.

„Umožní nám odoperovat nádor do šířky s jistotou, že na jazyku nezůstane ani kousek nádoru. Pacienti se nám tak nevrací k dalším operacím zbytků nádorů. I když pacienta na začátku jakoby zmrzačíme, nabídneme mu slušný způsob života, aniž by na něm byly poznat následky,“ vysvětluje výhody operace primář.



Pooperační léčba má své přesné postupy. Zdejší pacient, který prodělal operaci jazyka, měl jednu metastázi. Teď podstupuje radioterapii.

„Na ozařování k nám bude chodit jako do práce: od pondělí do pátku po dobu 6 až 7 týdnů,“ uvádí primář Šimek s tím, že lidé se na operaci dopředu připravují.

Jedna třetina úspěchu je předoperační příprava, druhá třetina samotná operace a třetí třetinu úspěchu tvoří pooperační péče. Pacient se před operací opatří vyživovací sondou do žaludku, aby se mohl organismus dobře hojit.

Po operaci chodí lékaři každou hodinu kontrolovat, zda se lalůček dobře prokrvuje. Pokud ne, mají doktoři pouze dvě hodiny na nápravu situace. Po 48 hodinách probíhají kontroly co dvě hodiny. Cévy se přestávají kontrolovat až po osmi dnech.



V období dvou tří měsíců by se měl jazyk zrehabilitovat natolik, že by měl pacient normálně mluvit. Když bude zdatný, ani se nepozná, že podstoupil náročnou operaci. Schopnost přijímat potravu je obnovena do několika dnů.



„Pacienti mají velkou šanci na uzdravení a navrácení do běžného života. Proto to děláme,“ s úsměvem dodává primář Jiří Šimek.





Kdo je doktor Jiří Šimek

MUDr. et MUDr. Jiří Šimek, Ph.D.: → pochází z Vizovic, má 43 let → přes deset let strávil ve Fakultní nemocnici v Olomouci → znalosti a dovednosti operace tohoto formátu se naučil v krajské nemocnici královny Alžběty v Guildfordu, Surrey → dále pracoval v rozštěpovém centru v Guys and Thomas v Londýně → zkušenosti získal i na King's College v Londýně, třetí nejstarší univerzitě ve Velké Británii, založené v roce 1829 → nyní pracuje na Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně



Bál se podívat pravdě do očí

„V současnosti se cítím dobře, ale prodělal jsem zákrok, který na sobě člověk pozná,“ sděluje své pocity měsíc po velmi náročné operaci Josef Kozubík ze Zlínska.

Na závažný zdravotní problém ho upozornila lékařka z dentální hygieny.

Do té doby registroval drobné ranky na jazyku, které byly léčeny jako afty. Jenže tinktury ani gely nepomáhaly, někdy byla ranka větší, jindy se zmenšila. Ale nedala se vyléčit. Než si vážnost situace pan Josef připustil a přišel k lékaři, uběhl asi rok a půl.

„Bál jsem se podívat pravdě do očí. Pak už to šlo ráz na ráz. Předoperační vyšetření a do dvou týdnů jsem šel na sál,“ vypráví.

„Pan Kozubík je pacient, jakého si lékař přeje. Od začátku motivovaný a teď sklízí ovoce své práce,“ chválí pacienta primář.

Diagnózu se pan Josef dozvěděl v 55 letech, ale jak říká, dostal se do správných rukou, za což je neobyčejně vděčný.

„Po operaci se ve mně probouzel živelně pud sebezáchovy. Na JIPce jsem strávil 3 dny, pak už mne převezli na standardní oddělení,“ popisuje pooperační průběh pacient.

Necelé tři týdny po výkonu je v domácí péči, rehabilituje práci jazyka, cvičí výslovnost některých hlásek.

„Chuťové buňky zůstaly pouze na zdravé části jazyka, chuť je omezenější,“ vysvětluje primář Jiří Šimek.

I přes počáteční potíže je schopen příjmu stravy, pití zvládá bez omezení, artikuluje naprosto bez problémů.

RENATA VEČERKOVÁ