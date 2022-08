První skladbu složil v jedenácti, jeho předek se kamarádil s Antonínem Dvořákem

První zlatou trofej si přivezl z italského Milána, když mu bylo sedm let. Nadaný pianista Jan Schulmeister má teprve 16 let a chystá se do druhého ročníku konzervatoře v Kroměříži. Hudbu má v genech. Přítelem jeho prapředka Františka Černého byl český hudební skladatel Antonín Dvořák, se kterým studoval hudbu u Antonína Liehmanna.

Pianista Jan Schulmeister. | Foto: MaVe PR/MenART