Chvilku déšť a chvilku sluníčko. Tak to vypadalo v sobotu dopoledne na Masarykově náměstí v Napajedlech. Ale ani rozmarné počasí neodradilo obyvatele města, aby přišli ochutnat dobroty na Farmářský a řemeslný trh. Na čtyřicet stánků jim nabídlo frgály, klobásky, farmářské brambůrky, slovenské sýry, plněné kyjovské rapanty, medové výrobky nebo směsi koření. Pro zahřátí zde byly stánky s kávou, vínem z červeného rybízu nebo pivem.

Jarní slavnosti Napajedla | Video: Iva Nedavašková

Návštěvníci mohli obdivovat a zakoupit nespočet ručně vyráběných produktů. Od dřevěných misek, šitých polštářků, dětských čepiček, kabelek, háčkovaných podtácků, ubrusů až po keramiku nebo pletené koše a košíky.

„Chtěli jsme si zpříjemnit dopoledne,“ řekl pár důchodců z Oldřichovic, který vybíral sazenice květin. „Snad už nebudou ranní mrazíky, které by nám výzdobu před domem poničily,“ doufali senioři.

To rodina Novotných z Otrokovic spojila výlet s návštěvou místního muzea. V rámci akce Brány památek dokořán, mělo muzeum padesátiprocentní slevu na vstupné. Pro malé i velké byla otevřena také knihovna, kde si mohli prohlédnout výstavu knih Malého prince nebo se zaposlouchat do audio verze tohoto známého příběhu. Z dalších památek byl otevřený kostel, do kterého našlo cestu spousta návštěvníků trhů. Každou půlhodinu mohli využít prohlídku s průvodcem.

Od dvanácti hodin si mohli zájemci také prohlédnout místní Zámek.

Odpoledne si dětský folklórní soubor Radovánek připravil vystoupení nejen pro rodiče na nádvoří Nového Kláštera (za nepříznivého počasí v Klášterní Kapli). Stavba májky je pak naplánovaná za doprovodu dospělého souboru Radovana. Celý sobotní program zakončí beseda u cimbálové muziky Rováš.