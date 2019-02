Jaro láká na výlet na kole. Počasí je na to ideální

Zlínský kraj – Nazout pevné boty a šlápnout do pedálů. Na to už se těší cyklisté, kteří měli až do teď své stroje zaparkované po komorách a sklepech. Jarní počasí je totiž ideální pro rodinný výlet na kolech po cyklostezkách, kterých je po Zlínském kraji opravdu dostatek.

Ilustrační foto | Foto: Deník