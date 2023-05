Pacientům ve Zlínském kraji hrozí, že budou muset kvůli operacím páteře dojíždět za hranice regionu. Třeba také desítky kilometrů daleko. Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že Krajské nemocnici Tomáše Bati (KNTB) neudělí statut pracoviště s vysokou specializací péče v oboru spondylochirurgie. Nemocnice se proti tomu odvolala, podpořil ji Zlínský kraj.

Operace. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Získání statutu předchází splnění náročných podmínek. Nemocnice musí mít například statut traumacentra a komplexního onkologického centra, vyčleněná lůžka, přístrojové vybavení, nepřetržitě dostupnou ortopedii, chirurgii nebo specialistu spondylochirurga na plný úvazek.

Operací bylo méně kvůli pandemii covidu

To vše zlínská krajská nemocnice splnila. Problémem však byl počet operací provedených v letech 2020 až 2021, tedy v době covidu. Ministerstvo jich požadovalo minimálně 500 a ve Zlíně operovali „pouze“ 496, respektive 401 pacientů.

Dětská pohotovost ve Zlíně se stěhuje. Nově také skončí nepřetržitý provoz

„Podle vyrozumění byl důvodem nízký počet prováděných operací. Vzhledem k tomu, že byly hodnoceny výkony v letech 2020 a 2021, kdy byla plánovaná operativa značně omezena covidem, se nemocnice proti rozhodnutí odvolala,“ potvrdil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi v únoru poslal osobní dopis s žádostí o přehodnocení rozhodnutí. „Nyní řešíme jeho osobní návštěvu Zlínského kraje, která by se měla uskutečnit v polovině června,“ prozradil Holiš.

Nemocnice v kraji lákají nové lékaře na bonusy. Nabízí až půl milionu korun

Proč je statut specializované péče tak důležitý? Jde o prestiž, vyšší zájem odborníků, ekonomický přínos a kvalitnější péči pro pacienty. Baťova nemocnice může i bez statutu provádět operace páteře, s ním by to ale měla mnohem jednodušší. Statut je udělován na pět let.

Ministerstvo zatím schválilo deset center – čtyři v Praze a po jednom v Brně, Olomouci, Ostravě, Liberci, Plzni a Hradci Králové. Osm z nich je fakultních, jedno přímo řízené ministerstvem a jedno je krajské.

Další dva obory na rozhodnutí čekají

O statut centra vysoce specializované péče si krajská nemocnice požádala také v oborech digestivní endoskopie (léčba trávícího traktu) a pneumoonkochirurgické péče (léčba zhoubných nádorů plic). U obou čeká na rozhodnutí.

V prvním případě by měla Baťovka stanovené podmínky splnit. V druhém případě je podle ředitele KNTB Jana Hrdého nemocnice schopna prokázat se dostatečnými počty výkonů a výbornými medicínskými výsledky.

Nová porodnice v KNTB? Výstavba by mohla začít už na konci příštího roku

„Podmínky pro zařazení mezi centra vysoce specializované péče nejsou dobře nastavené. Vylučují pracoviště včetně naší nemocnice, která se dlouhodobě věnují hrudní chirurgii, mají atestované hrudní chirurgy a každoročně provádějí více než sto operací za rok. Tedy počet, který je obecně považován za nutný pro udržení erudice a kvality,“ míní ředitel Jan Hrdý.