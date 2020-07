Akci pořádá tiskárna Graspo CZ ve spolupráci s běžeckým klubem Valachiarun.

„Vybrané prostředky použijeme na rehabilitace, rehabilitační pomůcky, doplňky stravy a další nezbytné věci potřebné k jejímu uzdravování. Když jsme Monice o chystané akci říkali, usmívala se a to je pro nás ta největší odměna.

Víme totiž, že při cvičení a rehabilitaci trpí silnými bolestmi, a proto je každá chvilka radosti vzácná,“ uvedl tatínek Moniky.

Nosnou částí celého dne budou běžecké závody v několika kategoriích. Účastnit se mohou jednotlivci i rodiny. Organizátoři připravují netradiční závody, na kterých si běžci vyzkouší, jaké to je sprintovat do kopce, užijí si trailový běh na lyžařském svahu, těsně nad krajským městem a přece uprostřed lesa s krásnými výhledy do okolí.

Nebudou chybět ani závody pro děti či nesoutěžní rodinný běh.

Na závody je nutné se přihlásit přes PORTÁL www.runinzlin.cz.

Přihlášení závodníci za startovné získají funkční tričko, pamětní medaile, dárkové balíčky pro děti i pro dospělé. Výtěžek z celé akce bude věnován Monice.

Návštěvníci se mohou těšit na pestrý doprovodný program s bohatým občerstvením. Pro děti budou připraveny skákací atrakce, klaun, lezecká stěna Capri-Sun a mnoho dalšího.

Celodenní akci doplní charitativní dražba originálních předmětů a suvenýrů, mezi nimiž najdeme třeba dres a míč s podpisy fotbalistů FC FASTAV Zlín nebo dres a hokejku s podpisy hokejistů PSG Berani Zlín.

„Když za námi naši zaměstnanci přišli s nápadem uspořádat tuto akci, okamžitě jsme souhlasili. Jsme rádi, že je mezi nimi tolik solidarity a věříme, že se ve Zlíně najde hodně lidí s velkým srdcem, kteří věnují jeden svůj den a pomohou dobré věci,“ řekl předseda představenstva firmy Graspo CZ Stanislav Zástěra(poh)

PŘÍBĚH MONIKY ŠMAHAJOVÉ ZE ZLÍNA

S manželem máme dvě 17-ti leté dcery, dvojčata Ivonu a Moniku. Ivona studuje hotelnictví a Monča obor cukrář. Jejím velkým snem je otevřít si vlastní cukrárnu. Osud jí však vložil do cesty takové překážky, které ji vrátily na samotný počátek..

Všechno začalo bolestmi hlavy, které se velmi rychle zhoršovaly. Lékaři proto Monču poslali v květnu 2019 na magnetickou rezonanci. Výsledek rodinu šokoval — na mozku byly dva nádory. O týden později podstoupila operaci. Trvala dlouhých sedm hodin a nedopadla podle představ. Lékaři museli přerušit tepnu, která vyživovala nejen nádor, ale také část levé strany mozku.

V nemocnicích prožila Monika dlouhých šest měsíců. Poté přišel pobyt v rehabilitačním ústavu, kde se jí odborníci ve spolupráci s námi snažili „rozhýbat“.

Před Vánocemi jsme si vzali dceru domů. Několik měsíců po operaci dokáže hýbat hlavou, částečně levou rukou a levou nohou. Kontrolní magnetická rezonance, která měla rozhodnout, zda Monča musí podstoupit operaci druhého nádoru, dopadla dobře – druhá operace se odkládá.

Starám se o dceru 24 hodin denně, manžel chodí do práce a pomáhá i s druhou dcerou po večerech a víkendech.

Společně Vám chceme moc poděkovat za Váš finanční příspěvek na pomoc Monice. DĚKUJEME!

Ivona, Monika, Ivonka a Milan Šmahajovi

Na co jsou zejména určené vybírané peníze:

REHABILITAČNÍ POBYTY, které je nutné absolvovat několikrát za rok:

ADELI MEDICAL CENTER: 136 000 Kč – 14 denní pobyt (dle poslední cenové nabídky – zahrnuje 12 dní rehabilitace, ubytování a stravu plnou penzí pro Moniku a doprovod)

SANATORIA KLIMKOVICE: 44 230 Kč – pobyt na 15 dní (14 nocí), dítě nad 12 let s doprovodem. Samoplátecký program s ubytováním a stravou.

ARCADA NEUROMEDICAL CENTER: pobyt za cca 50 000 Kč

Placené rehabilitace v okolí bydliště Monči

Repasovaný rehabilitační přístroj MOTOmed Viva1: cca 25 000 Kč na procvičování nohou i rukou, s potřebným dostatečným jištěním končetin. Nákup od spolehlivého dodavatele zdravotních potřeb.

Další rehabilitační pomůcky a doplňky stravy.

Zdroj: www.spolekfreewill.cz

Více na: www.graspo.com/bezime-pro-moniku