„Je to způsob života. Jakmile máte koně, tak už neexistuje v podstatě nic jiného. Musíte k nim vstávat, nakrmit je, postarat se o ně, než jdete někam jinam. Není to sice čtyřiadvaceti­hodinový záhul, ale prostě denní," říká pro Deník Zdeňka Juráňová.

Ke koním ji přivedla její maminka, která byla veterinářkou. „Domácí chov jsme měli vždycky, asi do svých třinácti let jsem se mohla jen tak příležitostně svézt. Jakmile jsme se ale s rodiči přestěhovali, přičemž moje sestry zůstaly v místě bydliště, připadl tím pádem kůň na mě. Takže od té doby jsem měla svého vlastního. Teď je už samozřejmě dávno po smrti," vzpomíná.

Na farmě se věnují nejen chovu, ale také takzvané agroturistice. S objednanými zájemci, od dětí až po seniory, jezdí na koni do přírody, což je v podstatě forma terapie.

„Naší specialitou je, že my máme koně natolik vycvičené, že si opravdu můžeme dovolit na něj posadit nejen malinké dítě, ale i seniora, který na něm nikdy neseděl. Nemusíme mít žádný strach," vyzdvihuje Zdeňka Juráňová. Za sebou už má také celou řadu závodů, z nichž si přivezla dvě třetí místa a dvě druhá. „Závodila jsem na našich klisnách, které jsem si také sama trénovala. Zúčastnila jsem se závodů nejen u nás v Česku, ale také v Maďarsku či Slovensku," říká.

Vášeň ke koním bohužel zřejmě její děti nezdědí, byť synek se letos zúčastnil jedněch závodů v Koryčanech na Kroměřížsku, a to v disciplíně trail s vodičem.

„Znamená to, že dítě sedí na koni a já jej vedu mezi překážkami. Bylo to pro něj takové seznamování se se závody," vysvětluje. Potomkovi to prý šlo dobře, jelikož ale závody jsou celodenní, když na něj přišla řada, byl už hodně unavený.

„Po několika hodinách není divu. Jakmile šel závodit, málem už na koni spal. Jak dostal pohár a medaili, tak hned bylo po únavě," směje se Zdeňka Juráňová. Vřelý vztah ke koním však v srdcích jejích dětí není.

„Mám doma i postiženého syna, který jezdí také, ale jen sporadicky. Není to jeho srdcovka, i když bez bázně se se mnou jede projet," dodává Jarmila Juráňová.