Z původně malé akce pro kamarády se stal festival známý široko daleko… Jaký je to pocit? „Především je to mnohem vice starostí,“ říká organizátor Marcel Zvonek. V minulosti jemu a kolegům stačily dva týdny na naplánování programu.

„Dříve to byla taková větší vesnická zábava s dětským dnem. Dneska jen dětský den navštíví dva tisíce dětí a dvakrát více dospělých. Je to velká zodpovědnost,“ popisuje Zvonek. Jeho cílem je hlavně nic nepodcenit, aby se všichni cítili komfortně a akci si užili.

„Je to celoroční práce vzhledem k velikosti celého „cirkusu“. Skončíme festival a už plánujme další ročník,“ dodává organizátor.

Kapacita zámeckého parku není nafukovací

V roce 2017 akci kvůli návštěvnosti přestěhovali z malého výletiště do zámeckého parku v centru města. Ani park s unikátní atmosférou ale není nafukovací a každý ročník to vypadá, že více lidí se do něj už nevejde.

Zlínská Zoo slaví další úspěch. Poprvé odchovala mládě tamarína pestrého

„V parku se větší prostor najít nedá, místo je ale skvělé, takže změnu areálu neplánujeme,“ říká Marcel Zvonek.

Připouští, že příští rok bude muset prostranství naopak přizpůsobit program a cenu vstupenek. „Na další ročník máme domluvenou velkou kapelu, takže lístky budeme muset nepatrně zdražit, aby nám to dávalo při šestitisícové návštěvě za večer ekonomický smysl,“ dodává Zvonek.

A jaké novinky čekají návštěvníky letošního festivalu? Například větší taneční šapitó, ve kterém dostanou prostor rappeři a DJ.

Už podruhé do Slavičína zavítá Ewa Farna

Čím to, že si Karpaty tak oblíbila? „Minule byla nadšená, hrála u nás poprvé v covidovém roku, kdy bylo povoleno asi 3000 lidi,“ vzpomíná Zvonek. Zpěvačka i kapela byli před prvním koncertem do devítiměsíční pauze nervózní, vše ale dopadlo na jedničku.

„Na našem festivalu měla premiéru její písnička Tělo a celý koncert dopadl moc dobře. Tak možná proto má na Slavičín takové pozitivní vzpomínky. Ale hlavně Ewa má rada dobré jídlo a dobré lidi, a toho je u nás spousta,“ dodává se smíchem Zvonek.

Vedle Farne na festivalu zahrají Rybičky 48, Desmod, Čechomor, Heleniné oči, Morčata na útěku nebo Iné Kafe.