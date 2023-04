Důvodem pro změnu je podle Ministerstva vnitra fakt, že Česko je posledním státem v Evropské unii se dvěma volebními dny. Zatímco doposud se volilo vždy v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin, od roku 2026 by se mělo volit pouze v pátek od 7 do 22 hodin. Volby do Senátu, zastupitelstev krajů a obcí by navíc měly probíhat v pevném termínu, a to vždy v prvním celém týdnu v říjnu.

Zastáncem chystané změny není hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO).

„S ohledem na členy volební komise, kteří by museli být u voleb od rána do večera a následně ještě pečlivě počítat obálky a hlasy, mi to nepřijde vhodné. Pak budou někteří zpochybňovat výsledky? Žádnou úsporu v tom nevidím,“ sdělil Deníku Holiš.

Podobně na změnu nahlíží i starosta Kroměříže Tomáš Opatrný (ANO).

„Nejsem příznivcem jednodenních voleb. Raději bych občanům nechal svobodu volby, aby se sami rozhodli, zda půjdou odevzdat svůj hlas v pracovní den v pátek nebo o víkendu v sobotu,“ uvedl Opatrný s tím, že jako možný problém vidí také přetížení volebních komisí.

Lidé se ptají: Opravdu je kácení stromů ve Zlíně nezbytné?

„Při otevření volební místnosti například od 8 do 20 hodin budou lidé nepřetržitě 12 hodin sedět v komisi a pak ještě budou několik hodin sčítat hlasy,“ sdělil starosta.

„V komisích bývají i starší občané, bylo by to pro ně náročné. A také by se tak zvýšilo riziko možných chyb,“ doplnil Tomáš Opatrný.

Že by kvůli únavě mohly volební komise více chybovat, se domnívá i valašskomeziříčský starosta Robert Stržínek (ANO).

„Pokud by se volilo v pátek od 7 do 22 hodin a následně se začaly sčítat hlasy, trvalo by to do pozdních nočních, nebo dokonce brzkých ranních hodin. Členové komise by tak po celém dni vlivem únavy mohli více chybovat. Zvláště u komunálních voleb je sčítání dlouhé a náročné. Nemluvě o tom, že v případě zaměstnanců měst narazíme také na limity uvedené v zákoníku práce,“ připomněl starosta.

V kraji zruší čtyři pobočky finančního úřadu, dva na Zlínsku

Úspory při jednodenním hlasování jsou pak podle Stržínka silně diskutabilní, když i ministerstvo vnitra jako navrhovatel uvádí, že finanční odměna členům komise by se nijak nesnížila.

„Hlasuje se většinou v budovách města, tedy nájem také neplatíme. Velmi často se ovšem jedná o budovy škol a školek, kde by páteční celodenní hlasování, a podotýkám, že členové komise by museli začít dříve než v 7 hodin ráno, protože hlasovací místnost je třeba náležitě připravit, zásadním způsobem narušovalo jejich běžný provoz,“ upozornil Robert Stržínek.

Od současného stavu by neustupoval ani starosta Luhačovic Marian Ležák.

„Dvoudenní volby nevnímám jako problém, naopak, myslím, že jsou pro voliče více flexibilní,“ uvedl Ležák.