Region – Velké podpoře nejen závodníků nadcházejícího 45. ročníku Barum Rally se těší charitativní projekt akce Jedu na dřeň. „Cílem kampaně je doplnit registr dárců kostní dřeně o mladé lidi do pětatřiceti let.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Divíšek Martin

V Německu vstupuje do registru dárců kostní dřeně každý dvacátý člověk, v ČR jen každý dvoustý. Přitom každé tři minuty je na světě diagnostikován další člověk, který onemocněl poruchou krvetvorby," upozornila za organizátory Zdena Wasserbaureová, kterou těší velký zájem z pole jezdců.

Mimo jiných se do akce zapojili Roman Kresta a Jaromír Tarabus.

Organizátoři Barumky spolu s Českým národním registrem dárců kostní dřeně připravili pro návštěvníky rallye možnost zápisu do registru přímo v srdci soutěže.

Rychle, bezbolestně a s malou odměnou.

Odběrná místa, na kterých vedle vyplnění formuláře podstoupí i odběr krve, budou na startu a v cíli rallye a také v servisní zóně.

Registrovat se mohou návštěvníci do 35 let, a to:

v pátek 28. 8. od 13 do 19 hodin na náměstí Míru ve Zlíně

v sobotu 29. 8. od 13 do 22 hodin v servisní zóně v Otrokovicích

v neděli 30. 8. od 9 do 14 hodin v servisní zóně v Otrokovicích a od 15 do 19 hodin na náměstí Míru ve Zlíně

Zákeřné choroby se nevyhýbají ani sportovcům.

Vinou nemoci se letos na Barumce ukáže pouze exhibičně i její loňský účastník, spolujezdec Alex Kihunari (28) z USA.

Ten na vhodného dárce také čeká a s velkou chutí se rozhodl kampaň Jedu na dřeň! podpořit: „Transplantace kostní dřeně je jediným skutečným lékem na jinak nevyléčitelné formy rakoviny, jakou je i ta, kterou diagnostikovali mně. Malý krevní vzorek tak může pomoci dostat někoho zpět do hry, která by jinak mohla skončit velmi brzy."