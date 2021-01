Jednání ve kterém nechyběly emoce, odborné názory i ostrá slova. Tak to vypadalo od prosince loňského roku v soudní síni krajského soudu ve Zlíně, při projednávání žádosti o obnovu řízení v případu přepadeného zlatnictví v Hradební ulici v Uherském Hradišti ze září roku 2015.

Jednání o obnově řízení, přepadení zlatnictví v Uherském Hradišti. Miloš Zezula. | Foto: Deník / Jana Vozárová

Za to byli nakonec odsouzeni Martin Skalický a Miloš Zezula z Hodonínska, kteří si za zločin loupeže ve stadiu pokusu, ublížení na zdraví a přečinu poškození cizí věci vyslechli v roce 2019 pravomocné tresty odnětí svobody. Miloše Zezulu poslal soud do vězení s ostrahou na osm let, Martina Skalického na pět.