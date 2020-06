Pozici hejtmana bude obhajovat Jiří Čunek. Získal přes devadesát procent hlasů všech delegátů.

„Pochopitelně chci pokračovat v pozici hejtmana, abych dokončil velké projekty, které jsem začal. Jedině tak může dojít k rozvoji našeho kraje. Máme většinu věcí, které ke spokojenému životu potřebujeme. Zapomněli jsme však budovat špičkové zdravotnictví. Není to jen nová nemocnice, ale rekonstrukce a dostavba všech ostatních, které tady máme. Jak ukázala kovidová krize, zdraví musí být na prvním místě a k tomu potřebujeme špičkové zdravotníky, kteří přijdou jen za špičkovými nemocnicemi," uvedl Jiří Čunek.

Do druhé volby o pozici 2. až 5. místa kandidátka se utkalo 8 kandidátů. Na druhém místě nakonec bude starosta Starého Města a kandidát do Senátu Josef Bazala, na třetím místě a čtvrtém místě Zdislava Odstrčilová, 1. místostarostka Valašského Meziříčí a Robert Teleky, lékař a zastupitel města Vsetín a na pátém místě radní Zlínského kraje a kandidátka do Senátu v obvodě Zlín Michaela Blahová.

Zbývající část kandidátky bude určena na jednání krajského výboru ve Zlíně v prostorách krajské kanceláře KDU-ČSL.