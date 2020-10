Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Krajské zastupitelstvo schválilo na začátku května záměr výstavby nové nemocnice za osm miliard korun a začalo s přípravami na stavbu projektu.

Mimo jiné vyhlásilo tendr na dodavatele projektové dokumentace. Ze dvou přihlášených firem bylo vybráno sdružení „Nová nemocnice – Zlín“ s nabídkovou cenou 351 milionů korun bez DPH.

Proti podmínkám v zadávacím řízení soutěže ale podala námitku k ÚHOS firma JIKA-CZ z Hradce Králové.

Úřad sice v polovině července rozhodl, že soutěž na projektanta je v pořádku, ale firma na přelomu prázdninových měsíců podala proti rozhodnutí rozklad. Antimonopolní úřad však dal kraji 21. října opět zelenou.

„V rozhodnutí ÚHOS jeho předseda Petr Rafaj konstatoval, že bylo možné se na podání nabídek v určité míře připravit,“ řekl mluvčí ÚHOS Martin Švanda.

Doplnil, že z prověřování ÚHOS neplyne, že by lhůta pro podání nabídek byla nepřiměřeně krátká. Podle mluvčího také předseda organizace nepovažuje za prokázané, že by zadavatel disponoval rozpracovanější verzí studie. Za diskriminační nebo netransparentní nelze považovat ani stanovení nabídkové ceny.

Deník se obrátil na společnost JIKA-CZ, která námitku i odvolání podala. Bohužel se dle mluvčí Veroniky Zavadilové nepodařilo získat vyjádření zástupců společnosti.

ČUNEK: JSEM NADŠENÝ

Jiří Čunek je podle svých slov z rozhodnutí nadšený. Prý se tak ukázalo, že se krajský úřad dokázal s tak složitou zakázkou vypořádat. Přesto se první obrátí na právníky.

„Chci k tomu teď jasné právní stanovisko, které řekne, co vlastně můžeme a musíme dělat,“ naznačil Čunek.

Podle hejtmana již nyní z rozhodnutí vyplývají pro kraj určité povinnosti.

„Jakmile zadavatel zakázku otevře, už se musí chovat podle toho, jak mu přikazuje zákon. A ten zadavateli neumožňuje si dělat po otevření obálek co chce, musí již vybrat. Na přípravě zakázky toho bylo již mnoho vypracováno a mohl by to být velký právní problém,“ míní Jiří Čunek.

VYŘEŠÍME TO, MÍNÍ BUDOUCÍ HEJTMAN

Jeho nástupce Radim Holiš však vidí věc zcela jinak.

„Poradíme si s tím. Smlouvy jsou od toho, aby se s nimi pracovalo. Najdeme řešení, které Zlínský kraj minimálně zatíží a bude v souladu s tím, co jsme lidem slíbili ve volbách. Vůbec z toho nemám strach,“ reagoval na situaci.

„Bez ohledu na to, co na mě říkají, nejsou mí političtí soupeři hloupí. Až se střetnou s realitou, bude všechno jinak. Ve chvíli, kdy budou mít před sebou odpovědnost za to, najít nejlepší možné řešení pro kraj, tak se jejich postoj a pohled na věc změní. Uvidí, že rekonstrukce staré nemocnice je nesmysl,“ stojí si na svém Jiří Čunek.

Jak Martin Švanda připomněl, rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je konečné.

„Může však být proti němu podána žaloba ke správnímu soudu,“ dodal mluvčí ÚHOS.