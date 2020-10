Patnáct dní trvalo lídrům politických stran, aby podepsali dohodu o koalici před čtyřmi lety po volbách do krajského zastupitelstva v roce 2016. Letos si chtějí politici pospíšit. Tíží je obava, že dosavadní šéf úřadu Jiří Čunek, který má až do okamžiku zvolení nového hejtmana stále plné pravomoci, podepíše smlouvu související se stavbou nové nemocnice.

PODEPÍŠE, NEBO NE?

Dosavadní hejtman tak může učinit okamžitě po té, co Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) oznámí výsledek rozkladu proti rozhodnutí úřadu ve věci veřejné zakázky o projektování nemocnice. Ten lze očekávat už během čtrnácti dní.

Někteří lídři měli den po volbách za to, že k dohodě dojde v řádu dní. Jiní pochybují. Lídr za trojkoalici Trikolora+Soukromníci+NEZávislí Jaromír Bernátek, byl coby nováček v politice očividně překvapený z průběhů vyjednávání. „Jednání jsou chaotická, vyjednává každý s každým. Setkání už proběhla i v několika kolech. Přesto si troufám odhadnout, že bude rozhodnuto do konce týdne,“ naznačil.

BOJ O ČAS

Z řad ODS zaznívají obavy o možném pospíšení si dosavadního hejtmana s podpisem smlouvy na nemocnici. Proto chtějí jednání o složení koalice co nejvíce urychlit.

„Pokud by došlo k podpisu smlouvy o projektování nové nemocnice, byl by to pro nové vedení velký problém, který by muselo řešit. Věřím ale, že Jiří Čunek se zachová férově a nechá tento důležitý krok až na novém zastupitelstvu,“ sdělil redakci lídr ODS Lubomír Traub.

Podobně se vyjádřila také Hana Ančincová, která do letošních voleb vedla Piráty.

„To je na zodpovědnosti dosavadního pana hejtmana. Výsledek voleb je jasný, já bych takovou věc nechala až po volbách, až se vytvoří nová koalice a ukáže se, jak s novou nemocnicí naloží. Tady něco podepisovat narychlo a lámat přes koleno určitě nemá smysl,“ řekla.

DO KONCE ŘÍJNA

ÚOHS už jednou veřejnou zakázku na projektanta nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích prověřoval. Rozhodl, že Zlínský kraj při výběrovém řízení nepochybil. Firma JIKA-CZ, podala proti zadání soutěže námitku, začátkem srpna pak proti rozhodnutí úřadu rozklad.

Ve věci momentálně probíhá druhostupňové řízení. „V něm bude na základě námitek obsažených v rozkladu navrhovatele posuzovaná zákonnost a správnost prvoinstančního rozhodnutí. Druhostupňové rozhodnutí lze očekávat asi do tří měsíců od podání rozkladu,“ sdělil Deníku mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Doplnil, že rozklad byl podaný 31. července 2020.

Pokud ÚOHS rozhodne už v těchto dnech, současný hejtman Jiří Čunek má stále veškeré pravomoci podepsat smlouvu k projektování nové nemocnice. Podle Zákona o krajích jeho mandát končí až okamžikem zvolení nového hejtmana.

NEMŮŽE PODEPISOVAT

Jiří Čunek na dotaz redakce odpověděl, že momentálně nemůže nic dělat.

„Dokud Úřad na ochranu hospodářské soutěže nerozhodne, nemůžu nic podepsat. Teď je to na nich. V tuto chvíli proto danou věc neřeším. Může se stát, že rozhodnou až za další měsíc,“ sdělil dosavadní hejtman.

Co se týká rychlosti uzavírání koalic, prohlásil, že v tuto chvíli není dojednané vůbec nic.

„Začíná se úplně od začátku. Co bylo řečeno hned večer po skončení voleb, kdy se jevilo, které strany se spojí, tak to se neuskutečnilo. Teď se vyjednává nově,“ prozradil.

KOALICE KDU-ČSL, PIRÁTI, STAN A ODS

Na svém facebookovém profilu nepřímo pomocí přesného čísla naznačil svoji vizi.

„Volby přinesly jednu pozitivní věc. Strany, které chtějí novou nemocnici nebo říkají, že musí být zpracován nový posudek, aby se rozhodly na základě vlastního poznání, mají v zastupitelstvu 54,61 %. To je dobrý základ, aby se nové zastupitelstvo mohlo znovu pro tuto investici rozhodnout. Chápu, že noví zastupitelé si všechny věci musí ověřit a ztotožnit se s nimi. Proto nám držte palce,“ uvedl Jiří Čunek.

Je možné, že by nová nemocnice nakonec přece jen po schválení nového zastupitelstva ve Zlíně vyrostla?

O budoucím hejtmanovi hlasují nově zvolení zastupitelé nadpoloviční většinou. Dle zákona svolává zastupitelstvo stávající hejtman nejdříve jedenáctý den od vyhlášení výsledků voleb (tedy 14. října), až po uplynutí desetidenní lhůty k podání návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb, nebo neplatnost kandidáta. Od uplynutí této desetidenní lhůty se musí zasedání zastupitelstva konat nejpozději do 15 dnů.



Zajímavostí je, že ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla nejstarší člen zastupitelstva do doby, než je zvolený hejtman nebo náměstek hejtmana. V případě nově zvoleného zastupitelstva ve Zlíně by si tak úvodní vedení zasedání mohl zopakovat sedmašedesátiletý Stanislav Mišák (ČSSD), který jako bývalý hejtman řídil jednání zastupitelstva osm let (v letech 2008 až 2016).