Organizátoři akce ovšem cestu k tomuto sobotnímu dni neměli rozhodně lehkou a prožívali doslova adrenalinové období, vždyť covidová statistika pomalu začala v této době zavírat všechny dveře a mezi prvními ty, které otevírají svět kultury a zábavy.

„Kultura je nyní jedno z nejrizikovějších podnikatelských oborů vůbec. Je to doslova ruská ruleta,“ uvedl Jiří Daron, ředitel pořadatelské organizace Pragokoncert v rozhovoru pro Deník

V sobotu začíná po roční pauze zimní Masters of Rock. Vy se ale již díváte dopředu a připravujete i další akce. Dá se říct, že máte nyní hodně práce?

Celkem ano. Díky současnému nepříznivému vývoji okolo covidu-19 již nyní řešíme lednové, únorové a březnové akce, a pro ně chystáme různé záložní plány. Zahraniční managementy co staví evropské turné jsou v panice a my pořadatelé s nimi.

Vysvětlíte nám to? Předpokládám, že to souvisí s vývojem okolo pandemické situace, vždyť například předloni i loni zavřela nejrůznější kulturní a společenské akce a vy jste nemohli pořádat žádné koncerty a festivaly.

Z našeho oboru se čím dál víc stává velmi rizikové podnikání. Je to doslova ruská ruleta. Když si vezmu, že má zasednout vláda a stanovovat nová opatření a my máme v sobotu ve Zlíně s agenturou Pragokoncert pořádat zimní Masters of Rock, na který má dorazit osm zahraničních kapel a jedna tuzemská, tak takto těsně před akcí mít signál, že se k tomu může ještě nyní někdo vyjadřovat a může k tomu nasadit další opatření, tak v takovém prostředí se tato činnost nedá vůbec dělat.

To je něco, co vás naprosto demotivuje. Celá oblast kultury je podle mne zasažena covidem strašně a já se nemůžu ubránit pocitu, že v momentě, kdy se zvyšují covidové statistiky, tak vláda si vezme jako první na mušku právě kulturu. A právě na tu nyní v současné době chodí strašně malé návštěvy, daleko nižší, než jsou třeba návštěvy nákupních center.

Přesto, za tu dobu, co si musíme zvykat na nejrůznější protikoronavirová opatření, naučili jste se v tom lidově: chodit? Zvykli jste si nějak?

Nenaučíte se nic. Máte jen víc práce než obvykle. Řešíme totiž věci, které jsme v minulosti řešit nemuseli. V kultuře máme zastoupení ve dvou hudebních asociacích, které jsme s kolegy z oboru vytvořili. Jedna je festivalová, která sdružuje pořadatele festivalů - FESTAS. Druhá je Asociace hudebního průmyslu, která sdružuje veškeré činnosti související s pořádáním koncertů. A tyto asociace pak jednají se zástupci vlády o různých dalších krocích, kompenzacích a podobně. Takže věnujeme spoustu času i těmto otázkám, které dříve nevyžadovaly čas žádný. Neustále překládáme akce a musíme je doslova „hrnout“ a posouvat před sebou. Takže současná doba je pro nás velmi složitá a pracná a na konci této práce nejsou žádné ekonomické výstupy. A musím říct, že závidím kolegům, kteří jsou z této branže v Německu nebo v Rakousku, kde, když vláda vydá nějaké restrikce, tak okamžitě k tomu dodá kompenzace a jasné podmínky. Ty jsou u nich nastaveny tak, že ty obory, které jsou tím zasaženy, mohou být v pohodě.

Masters of Rock 2019

A jak to vypadá u nás s těmito kompenzacemi?

U nás se vydají restrikce a pak za dlouho jsou k tomu podle nás velmi prapodivně zpracované kompenzace. Mnohdy k tomu nedostaneme ani zprávu, jak nakládat s určitými nařízeními a jak se máme chovat dál. Například vláda vydá nařízení, že na koncerty mohou jen naočkovaní. Ti, co však nejsou naočkovaní a mají zakoupeny vstupenky, pak třeba týden neví, co mají dělat a na koho se mají obrátit s tím, že chtějí vrátit vstupné.

A co tedy v tomto případě mají lidé dělat?

Dostali jsme zprávu od ministerstva kultury, že se tito návštěvníci mají obracet o refundaci na ministerstvo financí, že my vstupné vracet nemáme.

Přesto, vyvolala v našem zlínském regionu mezi milovníky rockové a metalové muziky nucená přestávka „hlad“ po zde tak oblíbených akcích?

Určitě je hlad, lidé se určitě chtějí bavit, ale nejsou k tomu nastaveny podmínky a celý podzim ani nastaveny nebyly. Protože pokud se i v médiích vyhrožuje, že na koncerty budou chodit kontroly, které se zaměří na roušky a budou se rozdávat pokuty, tak se lidé bojí a nechtějí riskovat. A teď se k tomu přidal další faktor, koncert je zjednodušeně řečeno: jen pro očkované.

To znamená, že akce jsou restrikcemi hodně omezené, a proto na ně i v létě a na podzim chodilo méně lidí než za normálních podmínek. Myslím, že v momentě, kdy restrikce zmizí úplně, bude i větší hlad po tom se jít bavit, jít na rockový koncert atd. Ale musí zmizet všechny omezení, restrikce a nařízení. Bez toho lide na akce budou chodit jen v minimálním počtu.

Vy jste však nezaháleli a letos jste přesto nějaké akce pořádali, dokonce máte i novinku v podobě nového festivalu.

Letos v létě jsme se věnovali tradičnímu menšímu festivalu Valašské divadelní léto v Rožnově pod Radhoštěm. A ano, vytvořili jsme úplně nový festival v Moravském Krumlově, festival Rock Castle. Šlo o první ročník a již prodáváme vstupenky na příští léto. Lidé tam byli naprosto nadšení, unesení, líbilo se jim to. Akce proběhla v nádherném prostředí zámeckého parku a vůbec v krásnem prostředí Moravského Krumlova. A vystupující kapely zde byly po dlouhé době „v práci“ stejně jako my, a tak dávaly do koncertů, setkání s lidmi, autogramiád opravdu hodně velké nadšení a všichni si to tak strašně moc užili. Všechny koncerty, festivaly a podobné akce ale byly poznamenány opatřeními a návštěvnost nebyla taková, jaká by měla být, na jakou jsme byli zvyklí.

Přesto, připravujete konečně nový ročník letního vizovického festivalu Masters of Rock? Vidíte světlo na konci tunelu, vnímáte jeho budoucnost pozitivně?

Dívám se na to s optimismem, protože za ty dva roky vidíme, jak se ten virus chová. To znamená, že přijde léto a on tak trochu zmizí. Navíc podle mne musíme být do léta tak naočkovaní, a přece už neexistuje jiný důvod proč bychom se neměli chovat normálně a tyto akce by neměly být otevřené. V létě chřipky obecně nejsou, to je jedna věc a druhá je to, že proočkovanost do léta v ČR dosáhne vysoké úrovně. Vždyť zájem o očkování vzrůstá. Podle mne by se měly vybudovat ve velkých městech znovu očkovací centra, aby se očkování uspíšilo a připravila se i půda pro očkování třetích dávek. Myslím, že proočkovanost v kombinaci s letním počasí, dovolí sezónu odehrát bez restrikcí. V tom jsem optimista.

Vraťme se ještě na start letošního zimního Masters of Rock. Podařilo se zajistit účast stejných kapel, jako například loni, kdy byl zimní „masters“ zrušen kvůli pandemii covid-19?

Z loňského lineupu se podařilo zajistit účinkování Sonaty Arcticy, ostatní kapely, které v sobotu ve zlínské hale Datart vystoupí, jsou nové.

Jak se po tak dlouhé pauze těšíte, vždyť se členy kapel, které vystupují ve Zlíně, jste přátelé.

Těším se strašně moc. Nyní je ten lineup složen z kapel, se kterými jsme s každou z nich již mnoho let přátelé. Ať už to je Sonata Arctica, Korpiklaani, The Unity, VISIONS OF ATLANTIS a další. Jsou to kapely, o které se staráme již zhruba 15 let a za tu dobu jsme se hodně spřátelili. Zastupujeme je pro Českou republiku. Navíc jedna akce, na které tady v Česku vystupují, letní MOR je pro ně top a nejoblíbenější akce, a to dokonce ze všech evropských festivalů. Takže máme pro ně i vysoký kredit .

Jak se díváte do budoucna, co se týká pořádání kulturních a společenských akcí, myslíte, že je důvod být pozitivní?

Dívám-li se na nejbližší dobu, která nás čeká, tak jsem velmi pesimistický, nemám dobrý pocit. Myslím, že od prosince do března nebude pro nás příhodná doba. Ale velmi optimisticky se dívám na dobu od dubna, kde si myslím, že s přicházejícím hezkým počasím a s vyšší i proočkovaností se můžeme zase dostat do světlých dní, kdy kultura bude zase uvolněná.

Program zimního Masters of Rock 2021 v hale Datart ve Zlíně:



11:30 otevření haly

12:30 – 13:15 POWER 5

13:35 – 14:25 AMALGAMA

14:45 – 15:45 SYMFOBIA

16:05 – 17:05 ELVENKING

17:30 – 18:30 VISIONS OF ATLANTIS

18:55 – 19:55 THE UNITY

20:20 – 21:30 FREEDOM CALL

21:55 – 23:15 SONATA ARCTICA

23:40 – 01:00 KORPIKLAANI



Zdroj: Mastersofrock.cz