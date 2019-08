Díky internetu se dostane ke všem informacím, které potřebuje.

„Hledám přes to všechno. Platím přes mobil, rezervuji si jízdenky, nakupuji, vyhledávám informace. Nejdůležitější je pro mě ale to, že si každý den mohu přečíst zprávy,“ vysvětluje. Ráno totiž u zpráv stráví dvě až tři hodiny.

„Je to pro mě droga. Uvařím si kávu, vezmu tablet a čtu,“ dodává.

Čtečka šetří klouby

Důležitá je pro ni také čtečka.

„Je ideální na cesty. Vejde se do kabelky a můžu ji vytáhnout kdekoliv. Když jedu na dovolenou, místo čtyř knih mám jen tohle. Na čtečku nedám dopustit,“ svěřuje se Marie Machů.

Moderní čtečka je podle ní dokonce lepší než kniha. Má nastavitelnou velikost písma a další výhody.

„Není to těžké, krásně se drží. Kdybych měla držet v ruce tlustou bichli, za chvíli by mě bolely klouby,“ vysvětluje seniorka.

Když si vybírá místo, kam pojede na dovolenou, připojení Wi-Fi je pro ni rozhodující.

„Tam, kde není připojení bych určitě nejela. Mám vztek, i když je jen v lobby nebo u bazénu, ale to se dá zvládnout,“ vypráví s úsměvem.

Díky sociálním sítím může být na dálku ve spojení s rodinou. „Jezdím sama, takhle se cítím bezpečněji,“ dodává Marie Machů.

Díky svým cestám do zahraničí si také zlepšuje angličtinu. Dříve chodila na Univerzitu třetího věku Tomáše Bati, nyní se už vzdělává sama doma.

„Stáhla jsem si do mobilu dvě aplikace a dala jsem si úkol, že dvacet minut denně musím procvičovat jazyk. Na cestách je angličtina nutná,“ říká žena, které nechybí ani v pokročilém věku elán do života.

Návyková informovanost

Dobu bez internetu by zažít už nechtěla.

„Já bych to sice zvládla, ale nechtěla bych to. Zvykli jsme si, svět je s ním jednodušší. Máme neustálý přístup k informacím. Ale bohužel, je to opravdu návykové,“ zamýšlí se. Při svých pravidelných cestách do města si všímá, že chytrý telefon má v ruce opravdu každý.

„Když vidím v trolejbuse mladé lidi, jak všichni koukají do mobilů, přijde mi to až směšné. Tahle generace by bez toho žít už neuměla, já asi ano,“ říká Marie Machů. Jediné, co je dle ní opravdu potřeba, je mobilní telefon. Na tom, jestli je chytrý nebo ne, už nezáleží. „Na zavolání a psaní zpráv by stačil jakýkoliv,“ objasňuje svůj postoj čilá seniorka.

Dalším jejím kamarádem jsou chytré hodinky, které měří počet kroků. Díky tomu si hlídá, jak moc byla daný den aktivní. „Každý den musím vyjít z domu. Chodím v létě, v zimě, prostě za každého počasí. Zůstávám doma jen když jsem doopravdy nemocná,“ vysvětluje, jak se udržuje v kondici.

„Musím se hýbat. Kdybych nevyšla ven, tak za chvíli nebudu fungovat. Nemohla bych být zavřená a nic nedělat. Občas někoho ve městě potkám, dám si s ním kávu, a to je fajn,“ vypráví. „Zkrátka se snažím být stále aktivní,“ říká Marie Machů. (mac)