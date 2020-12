DSZO zapracovala do svých smluvních přepravních podmínek, což je základní právní dokument pro používání MHD cestujícími, také několik dalších drobnějších úprav.

„Například místo pojmu jízdenka se nově bude používat pojem jízdní doklad. Za stejných podmínek, jako jsme dosud přepravovali jízdní kola, budeme přepravovat rovněž elektrokola. Podobně jako lyže nebo snowboard si bude moci cestující přepravit ve vozidle MHD jako spoluzavazadlo též skateboard. Připlatit si budou muset černí pasažéři, pokud neuhradí sníženou přirážku 500 korun na místě revizorovi. Jízda načerno nyní bude stát při zaplacení do deseti dnů 1 000 korun, později 1 500 korun,“ shrnul vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek.

Cestující s omezenou schopností pohybu s průkazem ZTP nebo ZTP/P si bude moci vzít do vozidla MHD s vědomím řidiče kromě běžného invalidního vozíku i případně elektrickou tříkolku nebo čtyřkolku, ale jen do hmotnosti 300 kilogramů a do rozměrů 1 300 × 750 milimetrů.

Osobám s omezenou schopností pohybu a orientace nebo s jiným zdravotním omezením novelizované smluvní přepravní podmínky doporučují, aby nastupovaly předními dveřmi a výslovně na svá omezení upozornily řidiče. Při čekání na trolejbus či autobus na zastávce na znamení už cestující nemusí na řidiče mávat či zvedat ruku, ale musí stát na takovém místě, aby jej řidič přijíždějící k zastávce včas uviděl.

Ceny jízdného a tarifní podmínky v MHD ve Zlíně a Otrokovicích se od 1. ledna 2021 nezmění, na přísnější postup se však musí připravit cestující, kteří bude zachyceni ve vozidle bez platného jízdního dokladu.

"Přirážka uhrazená dodatečně do 10 kalendářních dnů v sídle DSZO už nebude snížena na 500 korun jako dosud, ale bude činit 1 000 korun a v jakémkoli pozdějším termínu 1 500 korun. Pouze děti do 15 let budou mít přirážku za jízdu načerno sníženou po dobu 10 dnů na 500 korun, později ale zaplatí - jejich rodiče - také 1 500 korun jako ostatní. Pokud cestující verbálně nebo fyzicky napadá pověřenou osobu dopravce nebo pokud se pokusil jízdní doklad padělat či pozměnit, nemá nárok na snížení přirážky a je povinen uhradit plnou částku 1 500 korun," vyjmenoval mluvčí DSZO.

Bude také výslovně stanoveno, že čas potřebný k neprodlenému označení jízdního dokladu po nástupu do vozidla nezahrnuje dobu, kterou cestující potřebuje k tomu, aby zaujal místo k sezení, manipuloval se zavazadly, telefonoval, nebo vykonával jinou činnost, jež nesouvisí s neprodleným označením jízdního dokladu. Za zapomenutou platnou časovou jízdenku, kterou cestující dodatečně do 10 dnů předloží v sídle DSZO, se přirážka snižuje na 100 korun (dosud to bylo 50 korun). Změnu smluvních přepravních podmínek schválila valná hromada DSZO, kterou tvoří primátor Zlína a starostka Otrokovic. Nové smluvní přepravní podmínky DSZO budou zveřejněny v plném znění na webu www.dszo.cz.

V roce 2019 zachytili revizoři DSZO 6 889 cestujících bez platného jízdního dokladu, v letošním roce do konce listopadu to bylo už 7 246 černých pasažérů. Obvykle asi 25 procent přirážek bylo hrazeno ve snížené výši 500 korun v hotovosti (nebo kartou přes platební terminál) přímo revizorovi, dalších 25 procent přirážek uhradili černí pasažéři do 10 kalendářních dnů v sídle DSZO nebo platbou na účet.

Asi 10 procent ze zachycených předložilo do 10 dnů v sídle DSZO časovou jízdenku, která byla platná v době kontroly, a zaplatili jen přirážku 50 korun. Kolem 40 procent stanovených přirážek musí DSZO předávat k vymáhání právní kanceláři; v takovém případě se však vymáhaná částka černému pasažérovi zvýší ještě o náklady vymáhacího procesu.