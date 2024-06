ROZHOVOR/ Filmový festival ve Zlíně se již několik let zaměřuje na zajímavé mladé herecké hvězdy. Letošními Young Stars jsou Darija Pavlovičová, Anna Fialová, Adam Mišík a Filip Březina. Přečtěte si, co na sebe poslední jmenovaný prozradil.

Zlín Film Fest 2024 - Filip Březina | Video: Iva Nedavašková

Kdybyste měl do konce života jíst už jen jednu sladkost, která by to byla?

Určitě klasika všech klasik – margotka.

Před chvíli jste zasadil festivalový strom, jak to vnímáte?

Je to moc hezká věc. Byl jsem úplně překvapený, kolik jich tu už je. Je to živá věc, která tu může být hodně dlouho, což je krásné.

Cítíte se jako Young Star?

Asi ne, nemám moc rád toto označení. Já jsme prostě normální kluk z Ostravy.

Jaký jste měl festivalový program?

Včera proběhlo několik rozhovorů, točil jsem podcast. Byl jsem na zahájení festivalu, kde jsem mohl vidět film Velký finále PSO, což je neuvěřitelně krásný film. Všem bych ho doporučoval. Bohužel dneska večer už musím zpátky do Prahy.

Co vás momentálně čeká?

Teď jsem měl trochu volnější program. Ale od zítřka už začínám zkoušet, a o prázdninách mě čekají s Aničkou Fialovou Shakespearovské slavnosti. Od září začínám zkoušet Paní Bovaryovou v Národním divadle.

Jsme na dětském festivalu, jaké filmy/pohádky jste měl rád jako dítě?

Miluju S čerty nejsou žerty, jako většina lidí, a potom Tři veterány. A jinak jsem velký fanoušek animáků. Do kin půjde dvojka animáku V hlavě. Tak na to se určitě půjdu podívat. Já prostě miluju pohádky.