Jarní epidemie koronaviru ovšem veškeré plány zhatila. Světlejší chvilky zažila Inspirace Zlín až v létě a zkraje podzimu. „Ve Zlíně jsme stihli alespoň akci Žijeme středověkem. Nainstalovali jsme také výstavu starých hraček na Špilberku. Bohužel hned po čtyřech dnech se musela uzavřít. Následně bylo nutné zrušit všechny její zastávky v dalších muzeích a galeriích,“ lituje Věra Stojarová.

S nástupem druhé vlny epidemie padly veškeré akce naplánované až do prosince. A celoroční bilance? Uskutečnila se jen asi pětina všech připravovaných událostí. „Jako organizace, která funguje v oblasti kultury a volnočasových aktivit jsme ve velmi těžké situaci. Z akcí platíme provozní náklady: nájem skladu, provoz kanceláře a internetové poplatky,“ popisuje předsedkyně spolku.

Rozprodat hračky? To je poslední možnost

Na státní podpůrné programy Covid kultura či Covid nájem zlínská Inspirace nedosáhne. A zajistit peníze na přežití spolku rozprodejem sbírek starých i moderních hraček? To je podle předsedkyně až ta nejzazší možnost. „Byla by to velká škoda, už bychom je nikdy nezískali zpět,“ je přesvědčená Věra Stojarová.

Je však rozhodnutá nenechat Inspiraci padnout.

„Jsem připravená udržet ji za každou cenu. Od ledna budu mít nové zaměstnaní a počítám s tím, že z něj budu spolek dotovat,“ říká Stojarová. Prostřednictvím sociálních sítí se s žádostí o pomoc obrátila také na veřejnost a místní podnikatelskou sféru. A netrvalo dlouho a lidé ochotní Inspiraci podpořit se objevili. „Našly se dvě firmy a také jednotlivci, kteří nám pomohli na dva, tři měsíce pokrýt nájem skladu. Je to veliká pomoc a mám z toho velkou radost. Do prosince i díky příspěvkům přežijeme,“ říká s úlevou Věra Stojarová.

Podobných příběhů se nyní napříč republikou jistě píšou stovky. Nástup druhé vlny epidemie onemocnění Covid-19 a s ním spojená přísná vládní opatření uzavřela nejen školy, restaurace a kulturní podniky, ale také organizace zabývající se volnočasovými aktivitami či nabízející kroužky pro děti.

Dá se to ještě dohnat

Příkladem jsou i střediska volného času (SVČ) v řadě měst v našem regionu.

„Za celé léto jsme zorganizovali více než čtyřicet letních táborů. Připravovali jsme nabídku nových kroužků a kurzů. Po trochu nešťastném jaru jsme se těšili, jak opět ožijí naše prostory povykem dětí,“ popisuje očekávání Martina Hromadová, pověřená ředitelka SVČ Alcedo ve Vsetíně.

Otevřeno bylo ale jen měsíc. Nyní je Alcedo a další podobná střediska nejméně do 2. listopadu uzavřené. Pokud nebude přestávka delší, dá se ztráta ještě dohnat.

„Všechny kroužky jsou plánovány na pětadvacet lekcí. I kdybychom začali až v listopadu, nebude problém je do června příštího roku odučit,“ ujišťuje Martina Hromadová.

S nahrazením lekcí či kroužků, které se neuskutečnily kvůli nařízeným protiepidemickým opatřením, počítají například také v SVČ Klubko ve Starém Městě. Pokud to možné nebude, dostanou rodiče poměrnou uhrazenou částku zpět.

„Nebo si ji opět budete moci převést jako přeplatek na úhradu příměstských táborů či kroužků v dalším školním roce,“ ujišťují pracovníci SVČ Klubko.