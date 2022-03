“Lidé byli zmatení, nepřipravení, báli se, co bude. Váhali vyjet, bojí se podvodníků. Přes známé jsme přesvědčili Vasilku, aby přijela, že se o ně postaráme.” popisuje dobrovolnice.

Vasilka se svými dvěma dětmi dorazila na hranice. Tam ale zjistila, že čtrnáctiletému synovi chybí mezi dokumenty rodný list.

Z Ukrajiny přijely vyděšené. Teď mají bydlení, práci i školu

Bez něj ho nepustili dál, a tak se všichni vrátili domů. Chtěli zkusit vycestovat znovu další den, po návratu si to ale syn rozmyslel, odmítl totiž doma nechat samotnou babičku.

Proto jeho místo v autobusu k hranicím zabrala jediná dcera sousedů, se kterou si je rodina Vasilky velmi blízká.

“Říkala si, syn je chlap, snad to nějak zvládne. Kdyby se Rusové do té vesnice dostali, kdo ví, co můžou mladé holce udělat. Během jednoho večera se musela sbalit a vyrazily znovu.” vypráví účetní.

Překročení slovensko-ukrajinských hranic byla během druhého pokusu otázka minut. První přímý kontakt navázaly ukrajinské uprchlice s Kozojedovou za hranicemi Slovenska.

“To bylo v noci, já už jsem nespala a čekala jsem, jak se to bude vyvíjet. Nasedly na autobus do Ostravy, a tam z nádraží přejely do Otrokovic. Vyzvedl je syn a přivezl je k nám.” vysvětluje Kozojedová.

U dobrovolnice se jim dostalo uvítání a výzva, aby se chovaly jako doma. První dny se rodina s jejich novými hosty teprve seznamovala. Dvě starší Ukrajinky byly otřesené víc, šestiletá Vasilčina dcerka se osmělila a začala si hrát s dalšími dětmi.

Rozhodnutí opustit rodinu bylo strašně těžké, říká mladá Ukrajinka

“Pořád se jim nechtělo věřit, že by to mohlo tak dobře dopadnout. Ta radost, že už je to za nimi, byla hrozně dojemná a všechny nás to posilovalo. Z Vasilčiny dcery se stalo zase běžné dítě, které neutíká před válkou.” vypráví dobrovolnice.

Čekání v řadě na registraci uprchlíků a vydání víz zabralo plné tři dny. Vasilce se ale podařilo najít zaměstnání už během čekání a začala pracovat v pondělí, čtyři dny po příjezdu. Její šestiletá dcerka nastoupila do školy o den později.

“Holčičce se ve škole moc líbilo, dostalo se jí hezkého přivítání. Hned první den se mnou chtěla trénovat psaní písmen. Večer pak chtěla na dobrou noc slyšet pohádku v češtině, aby se brzo dorozuměla s novými kamarády a paní učitelkou. Jsem ráda, že jsem pomohla a děcka můžou v klidu psát úkoly doma ve Fryštáku, než aby se krčila někde ve sklepě.” říká Jolana Kozojedová, sama matka dvou synů.

Vlastní ubytování se podařilo sehnat ve Fryštáku, takže se trojice odstěhovala po týdnu.

“Bála jsem se, že je sem přivedu, a někdo na ulici jim třeba začne nadávat, že je tu nechceme. Přístup, se kterým jsem se zatím osobně setkala, byl ale pěkný. Na internetu sice jsou lidé proti, ale to se najde všude. Lidé zapomněli na sebe a vidí, že jsou to naši bratři.” uzavírá Jolana Kozojedová.

S ukrajinskou trojicí také nadále udržuje pravidelný kontakt a stali se z nich vlastně přátelé.

AUTORKOU JE EXTERNISTKA IVANA SOCHOVÁ