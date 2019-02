Milan Gajdošík, 50 let, řidič, Dobrkovice

Vím, že na tento den existují pověry, ale obavy nemám. Když si vzpomenu, že je třináctého a pátek, tak jen díky tomu, že to někdo řekl. Můj ogar jezdil motokros s třináctkou. Neměl s ní žádné zranění.

Patrik Kršák, 19 let, student, Zlín

Opatrnější v pátek třináctého nejsem. Spíše si jen říkám jako mnozí ostatní, že se třeba něco může stát. Trošku možná zbystřím, ale nějak se tohoto data nebojím, nevnímám ho.

Martin Cileček, 37 let, nezaměstnaný, Zlín

Je to den jako kterýkoliv jiný, takže ho nepovažuji za nějak riskantní. Spíše mám takovou teorii, že lidé, co si myslí, že přináší ten den smůlu, tak právě v ten den se jim také přihodí.

Zdeněk Džoganik, 54 let, jednatel firmy, Kelníky

Já nejsem pověrčivý vůbec na nic, takže v pátek třináctého nejsem nějak obezřetnější. Nemám obavy z ničeho. Navíc zastávám heslo, že co se má stát, to se také stane. Nehledě na datum a den.

Anna Bartošíková, 44 let, úřednice, Kelníky

Podle mě je pátek třináctého den jako každý jiný. Člověk musí být samozřejmě vždycky ve střehu a musí plnit svoje povinnosti. Vůbec nejsem v ten den nějak více obezřetnější. Na tuto pověru nevěřím.

Petra Poláchová, 27 let, technoložka, Zlín

Já si nepřipouštím, že je pátek třináctého, a to proto, aby se něco nestalo, abych si to nevsugerovala. Když mě někdo ale na ten den už upozorní, pak tomu přisuzuji to, co se případně stalo, a svádím to na něj.

Pavlína Machová, 18 let, Topolná, studentka

Nehlídám si, že se blíží pátek třináctého. Nijak toto datum od jiných nerozlišuji a nedá se říci, že bych z něj měla obavy větší než z jiných dnů. Ani si nevzpomínám, že by se mi v tomto datu něco zvláštního stalo.

Sára Goralčíková, 24 let, Lešná, mateřská dovolená

Na pátek třináctého nevěřím. Asi proto, že se mi nikdy nic špatného nestalo a nepřipouštím si to.

Barbora Belantová, 29 let, Uherské Hradiště, referentka

Takové datum vůbec nějak nevnímám a většinou ani nevím, že se vůbec blíží. To, že bylo třináctého pátek, se dokonce často dozvídám až zpětně. Nemyslím si, že by to bylo nějaké magické datum.

Miroslav Maňas, 27 let, Valašské Klobouky, student

Na pátek třináctého nevěřím. Mně osobně se nic na tento den nikdy nestalo. Neštěstí chodí po lidech, ne po horách a den si nevybírá…

Jiří Hnilica, 28 let, Valašské Meziříčí, policista

Nepamatuji si žádnou veselou příhodu, která by se mi v pátek třináctého stala. A na žádné pověry nevěřím.

Marcela Gajdošová, 46 let, Kunovice, zdravotní sestra

Nejsem pověrčivá a nemyslím si, že bychom si měli dávat jeden den pozor víc než v jiné dny. Z toho důvodu ani pátek třináctého žádným způsobem neřeším a ani toto datum nevnímám.

Zbyněk Lavička, 19 let, Vřesovice, student

Osobně si pátek třináctého nijak zvlášť nehlídám a nemám z něj třeba větší obavy než z jiných dnů. Ale možná za volantem se to nějak projevuje, protože se mi zdá, že bývá vždycky o něco víc nehod než v jiné dny.

Tereza Vaňurová, 22 let, Krhová, studentka

Na pátek třináctého nevěřím a nikdy se mi nic nepřihodilo. Dokonce to byl naopak kdysi i bezkonkurenční super pátek.

Věra Pokorná, 41 let, Kunovice, švadlena

Jestli se blíží pátek třináctého, žádným způsobem neřeším. Vlastně ani často nevím, kolikátého vůbec je. Navíc nejsem moc pověrčivá, takže si nemyslím, že bych si měla tento den dávat nějak víc pozor.

Tomáš Knebl, 23 let, Hrachovec, student

Pátek třináctého je naopak můj šťastný den, protože v ten den se narodila moje mamka.

Vlasta Blahová, 67 let, Mistřice, důchodkyně

Pátek třináctého nějak zvlášť nevnímám, často ani netuším, že se takové datum vůbec blíží. Nejsem nijak pověrčivá, takže si nemyslím, že by byly nepříjemné věci vázány k nějakému konkrétnímu datu.

Michal Vítek, 34 let, Vsetín, řidič

Věřím na každý pátek, takže i na ten třináctého. Jestli se mi někdy něco stalo, to si nepamatuji.

Eva Pokorná, 50 let, Kroměříž, kuchařka

Na pátek třináctého věřím a taky si v tento den dávám pozor. Většinou se totiž opravdu něco pokazí. Stane se, že je například moc práce nebo bývám zbrklá a nešikovná.

Michal Skácel, 15 let, Kroměříž, student

Opatrnější určitě nebývám. Většinou si totiž ani neuvědomím, že je vlastně pátek třináctého.

Simona Kavanová, 22 let, Kroměříž, administrativní pracovnice

Nejsem moc pověrčivá. Zatím se mi ještě v pátek třináctého nic zvláštního nestalo, tak na to možná ani nehledím.

Matyáš Sedláček, 15 let, Kroměříž, student

Ani si nepamatuji, že by se mi na pátek třináctého něco zvláštního stalo. Je to asi tím, že se mi špatné věci stávají dá se říct pořád.

Olga Vaverková, 78 let, Kroměříž, důchodkyně

Skutečně na pátek třináctého věřím, což je asi chyba. Je to pro mě většinou tragický den. Stává se mi běžně to, co v jiné dny třeba ne.

Nela Sedlářová, 19 let, Kroměříž, recepční

Ještě jsem nikdy nezpozorovala, že by se mi v tento den stalo něco špatného nebo zvláštního, takže na tuto pověru nevěřím a ani si vlastně neuvědomuji, když pátek třináctého přijde.