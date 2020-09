Pokud hned v prvním kole nezíská některý z kandidátů přes 50 procent hlasů, uskuteční se o týden později ještě druhé kolo senátních voleb," vysvětlila v tiskové zprávě kraje Helena Mráčková.

Krajské zastupitelstvo, které má ve Zlínském kraji 45 členů, je nejvyšším orgánem krajské samosprávy, která ve čtyřletém volebním období významně ovlivňuje život regionu, v němž žije přibližně 580 tisíc obyvatel.

O složení tohoto orgánu bude rozhodovat necelých 500 tisíc oprávněných voličů, tedy občanů Zlínského kraje, kteří nejpozději druhý den voleb dosáhnou 18 let.

"Ne všichni mají právo volit, překážkou ve výkonu volebního práva je například výkon trestu ve vězení, omezení svéprávnosti z rozhodnutí soudu, výkon služby vojáka v zahraničí a ještě donedávna bylo volební právo upřeno i osobám v karanténě. Vzhledem k letošní nově vyvstalé situace s pandemií koronaviru, kdy se v nucené izolaci ocitla nezanedbatelná část občanů, schválil v srpnu Parlament zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020," uvedla dále a vysvětlila postup při následujících volbách:

Občané v karanténě mohou volit třemi způsoby

Jsou lidé, kterým byla nařízena povinná karanténa, ale nejsou pozitivní. Je to pro ně nepříjemná situace, protože mají omezené osobní svobody, musí být v izolaci, i když jsou zdraví. Volit však mohou, a to jedním ze tří způsobů:

První možnost: DRIVE – IN, neboli volební stanoviště

Bude fungovat ve čtyřech okresních městech, ovšem pouze jeden den, a to ve středu 30. září (případně ještě ve středu 7. října – pro eventuální druhé kolo senátních voleb, pokud senátoři nebudou zvoleni hned v prvním kole, tedy v termínu současně probíhajících voleb krajských).

Na čtyřech místech budou od 7:00 do 15:00 zřízeny stany, k nimž volič přijede autem, z kterého vůbec nevystoupí. Musí mít s sebou platný občanský průkaz a potvrzení od lékaře nebo krajské hygienické stanice o tom, že je v karanténě. Tato stanoviště budou:

• v Uherském Hradišti u vlakového nádraží, na Parkovišti Českých drah – sever,

• v Kroměříži na Hanáckém náměstí,

• ve Zlíně na parkovišti u KNTB u heliportu

• ve Vsetíně, v ulici U Bečvy, na točně u hotelu SPORT.

„Na místě budou hlasovací komise, které budou mít seznamy z Ministerstva zdravotnictví s evidencí lidí v karanténě. Pokud na těchto seznamech občan nebude uveden, nebude moci ve stanu odvolit. Je důležité, aby se volič dostavil do okresního stanoviště podle místa svého trvalého bydliště, nikoliv třeba v místě, kde momentálně karanténu tráví, například na chatě. Možnost volit metodou DRIVE – IN je pouze pro lidi, kteří mají auto a řidičský průkaz. Nepřichází v úvahu, aby někoho, kdo neřídí, přivezl třeba soused. Příjezd jednotlivých aut ke stanovišti bude navigovat policie,“ sdělila Pavlína Nováková, vedoucí oddělení organizačních činností a neziskového sektoru krajského úřadu. Po zavření stanu v 15 hodin volební komise schránku zapečetí a odnese na krajský úřad.

Druhá možnost: hlasování při pobytovém zařízení

Krajská hygienická stanice poskytne krajskému úřadu přehled pobytových zařízení (sociálních, školských či zdravotnických), které musí být uzavřeny kvůli koronaviru. Ve dnech 1. a 2. října bude hlasovací komise, která předtím pracovala ve stanovišti DRIVE – IN, objíždět od rána až do večera všechna tato pobytová zařízení v rámci svého okresu.

„S řediteli jednotlivých zařízení projednáváme individuální přístup podle možností konkrétní organizace tak, aby byly zajištěna všechna bezpečnostní opatření,“ doplnila Pavlína Nováková.

Třetí možnost: přenosná schránka

Hlasování do zvláštní přenosné schránky je určeno pro voliče, kteří žijí doma, jsou v karanténě a nemohou využít DRIVE - IN. Ti se musí od 22. září do 1. října nahlásit telefonicky - a to na telefonní čísla: 577 043 971, 577 043 972.

Na základě tohoto „objednání se“ k nim přijede volební komise –oblečená do ochranných obleků a s ochrannými pomůckami.

Tato forma hlasování bude umožněna v pátek 2. října od 7:00 do 22:00 a v sobotu 3. října od 7:00 do 14:00.

Je to tedy podobné, jako u lidí, kteří nejsou v karanténě, nemají přenosnou nemoc, ale nemohou se do volebních místností dostavit vzhledem ke sníženým pohybovým možnostem – těm však stačí, když si zavolají na okrskovou komisi, která je obslouží v jejich domácnosti, jak se to běžně děje u voleb přizpůsobených hůře mobilním lidem.

Porušit karanténu se nevyplatí

Je nutné upozornit na to, že člověk, který je bez příznaků infekčního onemocnění, je v nařízené karanténě, ale nikdo v jeho okolí o tom neví, nemůže spoléhat na to, že je zdráv a vypravit se volit do běžné volební místnosti.

Dotyčný by tím hrubě porušil právní předpisy, a kdyby se zjistilo, že ač je v karanténě, přesto byl normálně volit, což zjistitelné je, tato informace bude předána Policii ČR a Krajské hygienické stanici.

„Je třeba uvědomit si, že takové jednání nestojí za riziko, protože kvůli porušení zákona o ochraně veřejného zdraví hrozí občanovi vysoká sankce,“ zdůrazňuje Pavlína Nováková a dodává: „Právě proto byly zákonem umožněny náhradní možnosti volby, aby i občané v karanténě mohli svým hlasem rozhodnout o složení krajského zastupitelstva i o senátorovi za svůj volební obvod.“