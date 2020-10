,,V porovnání s minulými ročníky se do jihomoravské metropole kvůli koronavirovým opatřením a restrikcím letos sjelo jenom 719 závodníků z Česka, Slovenska a Polska. Nicméně k vidění byly velmi dobré zápasy. V Brně se dokonce představili seniorští reprezentanti Slovenska a Polska,“ prozradil zlínský trenér Michal Halaška.

Judisté ze Zlína na brněnských tatami vybojovali tři zlaté medaile.

,,Tu získali Veronika Horáková v kategorii dorostenek U18 ve váze do 52 kg, Markéta Korčáková v kategorii U15 ve váze do 40 kg a rovněž v kategorii U15 Vojtěch Lupač ve váze do 73 kg,“ informuje Halaška.

,,Horáková podala suverénní výkon, když všechny svoje zápasy vyhrála před časovým limitem. Také Korčáková nedala žádné soupeřce šanci a v Brně si upevnila pozici české jedničky ve své váhové kategorii. Lupač se rozhodl vyzkoušet si těžkou váhu. A přestože jeho zápasy vypadaly jako souboje Davida s Goliášem, protože mu na některé soupeře chybělo až 60 kg váhy, tak prošel po krásných hodech až do finále. Ve finále s Františkem Havlíčkem z Blovic už ovšem nebylo v Lupačových silách soupeře hodit bodovanou technikou. Utkání o první příčku však zvládl takticky a ve finálové partii zvítězil na větší aktivitu,“ chválil nejlepší judisty ze Zlína v Brně Michal Halaška.

V brněnské Městské sportovní hale se zviditelnili ještě dva reprezentanti SKP Zlín. Ve své premiéře ve váze nad 63 kg v U15 obsadila Eliška Blažková 5. místo. Po sympatických výkonech jí k zisku bronzu chybělo vyhrát jeden posední zápas. Adam Dostál skončil v kategorii U18 ve váze do 50 kg na bodované 7. příčce.

Mladí judisté SKP Zlín tak v Brně vybojovali tři první místa, jednu pátou příčku a jednu sedmou pozici. V hodnocení klubů ze 123 oddílů skončil Zlín na 6. místě.