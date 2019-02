Luhačovice - Secesní dům zroku 1907, který je dílem slovenského architekta Dušana Jurkoviče, se letos chystají opravovat vLuhačovicích. Stavba pojmenovaná Valaška patří mezi kulturní historické památky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

„Interiéry jsou velmi zchátralé, rekonstrukce bude nákladná,“ komentoval obchodní ředitel společnosti Royal Spa Martin Plachý. Právě ta chce Valašku zapojit do komplexu sousedních vil Pernštýn, Antoinetta a Petřín.

Dům nesloužil svému účelu asi šestnáct let. Ve firmě předpokládají, že přestavba pohltí dvacet milionů korun. „Během jednoho měsíce budeme mít veškerou dokumentaci pro stavební řízení. Průběžně budeme stavbu konzultovat spamátkovou péčí,“ dodal Plachý.

První hosté by se měli ve Valašce ubytovat vroce 2009. „Přejeme si mít rekonstrukci hotovou do konce roku anebo do přelomu let 2008a 2009.Nebude tam více než jedenáct pokojů, všechny budou luxusními apartmány,“ uzavřel ředitel.