I nadále budou při očkování upřednostňováni lidé podle věku. Vedení Zlínského kraje proto apeluje na zájemce o očkování, kteří se již mohou registrovat, aby tak učinili co nejdříve.

„Abychom i mladším ročníkům umožnili rychlé očkování, potřebujeme v co nejkratší době naočkovat ty, kteří se mohou hlásit už teď. Pokud tito lidé budou váhat a registrují se později, zbrzdí očkování mladších ročníků. Proto apeluji na všechny, kdo již mohou, aby se registrovali k očkování do některého z očkovacích míst ve Zlínském kraji a pomohli nám tak vrátit se do normálního života,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Ve Zlínském kraji funguje 8 očkovacích center. Ke změně místa očkování dojde od pondělí 26. dubna ve Zlíně. Do neděle 25. dubna včetně bude očkování probíhat v Krajské nemocnici Tomáše Bati, odkud se očkování přesune do PSG arény ve Zlíně.

Očkování na novém očkovacím místě budou zajišťovat zaměstnanci nemocnice společně s dobrovolníky z celého kraje. Nové očkovací místo bude viditelně označeno na informačních tabulích u PSG arény.

Lidé, kteří se již dříve zaregistrovali k očkování ve zlínské nemocnici na termíny po přestěhování centra, dostali do svého mobilu zprávu s informací o přesunu očkování do PSG arény.