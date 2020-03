„Chtěla jsem zajít s naším Akimem na veterinu. Má zase potíže s uchem, ale raději jsem tam nejdřív zavolala. Veterinářka mi řekla, ať se jen stavím pro kapky, které při těchto potížích užívá. Odložily jsme tak i jeho pravidelné čištění zubního kamene. Musíme to nějaký čas vydržet,“ povzdechla si majitelka setra Andera Kubánková ze Zlínska.

Důvod? Koronavirus omezil provoz i veterinárních klinik a podobných zařízení. Majitelé domácích mazlíčků si ale mohou oddechnout. Akutní péče zrušená není.

PO TELEFONU

„V naší ordinaci jsme rozdělili zaměstnance na dvě směny tak, aby v případě kontaktu s nakaženým, zůstala druhá směna k dispozici,“ uvedl například veterinární lékař Dominik Gregořík.

Podle něj se veterináři snaží s majiteli zvířat řešit vše po telefonu. Majitelé se svými zvířaty jsou k nim zváni tak, aby byli jak v čekárně, tak v ordinaci sami.

„Lidé by měli jezdit do veterinárních zařízení se svými mazlíčky sami, bez doprovodu kohokoliv z rodiny, a bez nachlazení,“ naznačil veterinář, jak by se v současnosti měli lidé zachovat.

„Snažíme se jim také vysvětlit, že například čištění uší, stříhání drápků, ale i třeba vakcinace staršího psa snese odklad i 14 dní. Domluva pak zní, že si po této době znova zavoláme a budeme situaci dál řešit,“vysvětlil Dominik Gregořík.

Preventivní prohlídky zvířat se podle Dominika Gregoříka snaží v jejich zařízení posunout.

„Na druhou stranu urgentní úkony jako jsou fraktury končetin, očkování štěňat, operace typu zánětů dělohy, císařský řez, jsou v normálním režimu, protože se jedná o neodkladné věci,“ uklidnil veterinární lékař majitele domácích mazlíčků i hospodářských zvířat s tím, že tato péče o ně, ale i o zvířata v Zoo Zlín je nepřerušená.

Lidé se podle veterinářů také již zklidnili a nezahlcují veterinární ordinace dotazy, jako po vyhlášení omezení pohybu.

„Provoz veterinárních ordinací se tak omezil na 50 procent,“ uzavřel veterinář.

OMEZENÍ POHYBU PRO PÁNÍČKY I PSY

„Ještě, že máme naši malou Terinku. Dvakrát denně se vystřídáme na její venčení. Je smutné, že to je jen vždy na chvíli, potřebovala by se víc venku proběhat, ale co naděláme. Nechceme se dlouhým pobytem venku nakazit. Snad to nebude trvat dlouho,“ zmínil pejskař František Červinka.

DO ÚTULKU VSTUP ZAKÁZÁN

Omezení které si onemocnění COVID-19 vyžádalo, poznamenalo i provoz psích útulků.

Ve zlínském Útulku pro zvířata v nouzi Vršava platí nyní zákaz venčení útulkových psů a jejich návštěvy.

„Probíhají jen vyzvednutí adopce psů z útulku, kdy se předem se zájemcem na všem telefonicky dohodneme. Také ti, kteří nám pro naše zvířata něco přinesou, to nechávají u brány,“ přiblížila zástupkyně vedoucí útulku Michaela Dunčová a dodala: „Protože pokud bychom museli jít do karantény, tak se o ta zvířata tady nemá kdo postarat," vysvětlila.

Rozhovor s veterinářem Dominikem Gregoříkem:

Zvířata mají svůj koronavirus. Ten se na lidi nepřenáší

Mohou koronavirovou nákazu dostat i zvířata? Nebo se může nákaza přenést od nich na lidi? Dá se nyní někam zajít se psem jej ostříhat nebo mu zkrátit drápky? Je nějaké omezení při venčení psů? Na dotazy majitelů domácích mazlíčků a jejich obavy odpověděl veterinární lékař Dominik Gregořík.

Jak je to nyní se stříháním psů? Vztahuje se na tuto činnost nějaké omezení?

Stříhání psů bylo v rámci omezení poskytování služeb zastaveno. Takže jakákoliv úprava psů je ve stříhárnách zakázána. Je možné, aby stříhač navštívil a stříhal u někoho doma, ale myslím si, že většina rozumných střihačů tohle nedělá z obavy z nákazy.

Může se koronavir přenést na domácí zvířata?

Nebyl zatím prokázán přímý přenos na psa, kočku nebo domácí mazlíčky. Samozřejmě, zvířata mají své vlastní druhy koronavirů, ale třeba u psů koronavirus postihuje trávící aparát, takže normálně se dělá pro psy vakcina proti průjmu psů, který způsobuje koronavirus, ale tento virus který napadá dýchací cesty lidí, tak přenosný na zvířata není.

A nemůžou naopak dostat lidé zvířecí koronavirus?

Také ne, to vůbec. Tak, jak člověk nemůže dostat ani psinku ani parovirózu, tak ani nemůže dostat jejich koronavirus. V žádném případě nemůže dojít k přenosu člověka na zvíře nebo naopak. To by muselo dojít k nějaké mutaci, která občas v přírodě vzniká, ale to je zanedbatelná pravděpodobnost.

Jak mají lidé nyní venčit své psy? Tedy, co musí dodržovat?

S přihlédnutím na ohleduplnost k okolí. Když bydlím například na Jižních Svazích, kde je velká koncentrace lidí, tak by se venčení psů mělo omezit jen na krátkou dobu a domů.

Venčit psy by neměli starší lidé, aby neohrozili sebe. Proto by měli požádat někoho z rodiny, aby zašel jejich čtyřnohé kamarády vyvenčit. Lidé by se také měli při procházce se psem chovat tak, aby nebyli zdrojem infekce pro další lidi.