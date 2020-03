Právě startuje další ročník Kabelkového veletrhu Naděje a Deníku ve Zlíně. Stejně jako při těch je cílem posbírat co nejvíc dámských kabelek, které mnohdy zůstávají ve skříních a přitom by mohly jiným ještě udělat radost tím, že se prodají na dobročinné akci.

Akce se uskuteční ve foyer zlínského divadla 6. dubna mezi 13 až 19 hodinou.

Výtěžek je opět určen zlínské Naději, která pečuje o znevýhodněné spoluobčany jako jsou od narození postižení či jim život znesnadňuje Alzheimerova nemoc. Vedení Naděje jim za to letos pořídí speciální matrace a nádobí.

Peníze pro ty, kteří je ocení

Z vybraných peněz z minulých let to bylo například vybavení chráněného bydlení či pergola, aby mohli příjemně trávit volný čas

„Je ten pravý čas podívat se pravdě do očí, udělat inven/túru ve skříních a přiznat si, že ten či onen kousek šatníku už fakt nevynosím,“ uvedla za Naději fundraiserka Zuzana Šlúchová.

„Můj případ. Jisté kousky mého šatníku se za zimní období nějak zvláštně zcvrkly … A už mi neříkají „má paní“. To mají zato!!! Je až s podivem, že kabelky tento nešvar zcela minul. Ušly se mnou kus cesty, jsou stále stejné, stejně dobré i hezké … Naše poslední společná cesta s jednou z nich bude na Kabelkový veletrh. Daruji kabelku, abych odlehčila skříni, malinko vás inspirovala a možná někomu dodala odvahu se rozloučit s kabelkovým pokladem, ve prospěch vyšších cílů,“ dodala.

„Naděje poskytuje službu těm, kteří to mají v životě složitější, aniž by si nelehký úděl sami způsobili. Když se setkáte s některými jejími pracovníky, nikdy na první dobrou neuvidíte, jak těžká a zodpovědná práce na nich leží. Přesto ji dělají s velkým srdcem, láskou a péčí. Právě takovým je potřeba pomáhat, aby právě sami mohli pomáhat těm, kterým osud nenadělil tolik štěstí, jako jiným. A to i těm, kteří si poklidného bezstarostného života mnohdy ani neváží,“ uvedl David Karola, šéfredaktor Deníků ve Zlínském kraji.

Pokud máte doma vy nebo vaše známé, přítelkyně či spolupracovnice kabelky nebo bižuterii, které by mohly pomoci, přineste je na některé ze sběrných míst. Můžete je také nejprve shromáždit na svém pracovišti, my si pro ně přijedeme a o sbírce u vás napíšeme do Deníku. Cílem je zapojit do kabelkového veletrhu co nejvíce žen a dívek z našeho regionu.

SBĚRNÁ MÍSTA

NADĚJE ZLÍN / Okružní 5550

TKALCOVNA NADĚJE / Na Honech I/5540, Jižní Svahy

SVÍČKÁRNA NADĚJE/ Díly IV/ 3692

KOŽENÁ GALANTERIE LUKA / nám. Míru

UNITED COLORS OF BENETTON / Sadová

14 | 15 BAŤŮV INSTITUT / recepce budovy 15

FAMILY POINT / Klub 204

KVĚTINY HALKA ADAMOVÁ / Školní

KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI ZLÍN/ Knihovna

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE/ 4. patro

UTB ZLÍN/ budova rektorátu (naproti Kongresovému centru)

ZLÍNSKÝ DENÍK / Zárámí

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SLUŠOVICE